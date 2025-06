Wünscht sich Dreifach-Mama Kim Gloss noch weitere Kinder?

Kim Gloss (32) gibt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Die Musikerin ist stolze Mutter von drei Kindern, während ihr Ehemann ein weiteres Kind aus einer früheren Beziehung mitbringt. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich noch weiteren Nachwuchs wünscht, zeigt sich die dreifache Mama auf Instagram gelassen: "Mit vier Kids ist bei uns schon ordentlich Action. Wir schauen erst mal, wie sich Rosa macht und dann sehen wir ganz entspannt, ob die Familie noch weiter wächst oder ob wir das Team so lassen."

Rosa ist das jüngste Mitglied der Gloss-Familie und wurde erst im März dieses Jahres geboren. Golda ist ihre ältere Schwester, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Beliaikin hat. Kims älteste Tochter Amelia stammt aus einer früheren Beziehung mit Rocco Stark (39), den sie in der Castingshow DSDS kennenlernte. Die beiden trennten sich jedoch, während Kim ihre musikalischen und privaten Lebenswege seitdem auf ihre Art weiterverfolgt.

Kim hat ihre Karriere als Musikerin und TV-Star in Deutschland gestartet und sich seitdem stetig weiterentwickelt. Privat scheint die Balance aus Beruf und Familie bei ihr gut zu funktionieren. Ihre fröhliche, aufgeschlossene Art kommt bei ihrer Community gut an und hat ihr eine treue Fangemeinde beschert. Neben ihrer Leidenschaft für die Musik hat sie stets betont, wie wichtig ihr ihre Rolle als Mutter ist. Mit ihrer Mischung aus Offenheit und Bodenständigkeit ist sie ein Vorbild für viele ihrer Fans und zeigt, dass auch ein turbulentes Familienleben kein Hindernis ist, um das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, Ehepaar

Anzeige Anzeige