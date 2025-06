Millionenschwer: So hoch ist Sydney Sweeneys Vermögen

Sydney Sweeney (27), bekannt aus der Erfolgsserie Euphoria und dem Star-Ensemble von Quentin Tarantinos (62) "Once Upon a Time... in Hollywood", zählt inzwischen zu den etablierten Namen Hollywoods. Trotz ihrer bescheidenen Wurzeln in Spokane, Washington, und einer Kindheit in einem ländlichen Haus am See in Idaho hat sich die Schauspielerin ein beeindruckendes Vermögen aufgebaut. Laut Schätzungen von Celebrity Net Worth beträgt ihr aktuelles Vermögen im Mai 2025 rund 40 Millionen US-Dollar. Besonders durch ihre Rollen in TV- und Kinoproduktionen sowie Werbedeals konnte sie ihr Einkommen steigern.

Der Weg an die Spitze war für Sydney nicht immer einfach. Nachdem sie ihre Eltern in einem ungewöhnlichen Schritt mit einer PowerPoint-Präsentation von ihren Karriereplänen überzeugt hatte, zog die Familie nach Los Angeles. Dort opferten ihre Eltern nicht nur ihre Heimat, sondern bewältigten auch erhebliche finanzielle und emotionale Belastungen. Diese Opfer kosteten ihre Eltern schließlich die Ehe, wie Sydney einmal gegenüber HollywoodLife erzählte: "Es war kein einfacher Weg." Inzwischen hat sie Rollen in Filmen wie "Madame Web" und "Immaculate" übernommen und Millionen durch Produktionen wie "Anyone But You" verdient, wo sie neben ihrer Schauspielrolle auch als Executive Producer agierte.

Die Schauspielerin bleibt trotz ihres großen Erfolgs bodenständig und betont oft die Bedeutung ihrer Familie. In einem früheren Interview erinnerte sie sich daran, wie wichtig ihr früherer Lebensstil nahe der Natur und der enge Familienzusammenhalt für sie waren. Als vielseitiges Kind war sie in zahlreichen Sportarten aktiv, darunter Ski- und Wakeboardfahren. Heute versucht sie, etwas von dem zurückzugeben, was ihre Eltern für sie geopfert haben. "Ich bin wirklich dankbar für alles, was sie getan haben", erklärte sie einmal. Die Verbundenheit zu ihren Wurzeln spiegelt sich noch immer in ihrer Persönlichkeit und der Art, wie sie ihr Leben und ihre Karriere gestaltet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, "Euphoria"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney im Colosseum at Caesars Palace im April 2025 in Las Vegas, Nevada

Anzeige Anzeige