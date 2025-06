Jannik Kontalis gönnt seiner Ex Gerda ihr neues Liebesglück

Jannik Kontalis, ehemaliger Partner von Gerda Lewis (32), hat sich erstmals zu ihrem neuen Liebesglück geäußert. Die beiden Reality-TV-Stars hatten ihre Beziehung im November 2024 beendet, woraufhin Jannik eine erneute, aber nun gescheiterte Romanze mit Yeliz Koc (31) einging. Während Gerda nun ihr Glück mit ihrem neuen Freund Raphael öffentlich zeigt, betonte Jannik gegenüber seinen Followern, dass er keinerlei Probleme damit habe. In einer Instagram-Fragerunde erklärte er, dass er ihrer neuen Beziehung mit Wohlwollen begegne.

Zu einem Kommentar eines Followers, der fragte, ob es ihn störe, dass Gerda ihre neue Liebe so früh öffentlich mache, zeigte sich Jannik äußerst gelassen. Er nahm sich sogar die Zeit, die Situation zu reflektieren: "In 100 Jahren sind wir alle längst tot und dann juckt es niemanden mehr, ob man sich nach einer Woche oder nach fünf Monaten neu verliebt hat", schrieb der Reality-Star. Wichtig sei für ihn, dass die beiden glücklich seien, und er betonte: "Ich gönne jedem sein Glück." Diese Aussage dürfte nicht nur Fans überraschen, sondern auch unterstreichen, dass Jannik die Vergangenheit mit seiner Ex abgeschlossen hat.

Gerda zeigt sich derweil frisch verliebt und teilt ihre Zuneigung zu Raphael, einem Fitness-Enthusiasten, auf Social Media. Mit liebevollen Gesten und gemeinsamen Momenten sorgt sie bei ihren Fans für romantische Spekulationen, auch wenn die beiden bisher keine offizielle Stellungnahme zu ihrer Beziehung abgegeben haben. Gerda, die einst als Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel und als Social-Media-Star bekannt wurde, hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, wie offen sie ihre Gefühle leben kann, was ihre Follower immer wieder begeistert.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

Instagram / raphaelpraymore Raphael und Gerda Lewis im Mai 2025

