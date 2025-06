Blake Lively zieht einige Klagen gegen Justin Baldoni zurück

Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) stehen seit Monaten im Konflikt, der nun eine neue Wendung genommen hat. Die Schauspielerin hat einige ihrer Klagen wegen absichtlicher und fahrlässiger Zufügung von emotionalem Leid gegen ihren Co-Star vorerst zurückgezogen. Hintergrund ist laut People ein Streit um die Herausgabe persönlicher medizinischer Unterlagen, die Baldonis Anwälte angefordert hatten. Blake beantragte beim US-Bezirksgericht von New York, die betreffenden Ansprüche ohne Präjudiz fallen zu lassen, was bedeutet, dass sie diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut einreichen könnte.

In einem Statement an das Magazin People bezeichneten Livelys Anwälte den Rückzug der Anschuldigungen als Teil eines "normalen juristischen Prozesses". Es wurde betont, dass Lively weiterhin Anspruch auf Schadenersatz erhebt und Vorwürfe wie sexuelle Belästigung sowie Vergeltungsmaßnahmen beibehält. Justins juristisches Team habe durch ihren Antrag auf Herausgabe der medizinischen Dokumente nur erneut die Presse aufschüren wollen. "Wir tun das, was Prozessanwälte tun: Wir bereiten unseren Fall auf den Prozess vor, indem wir ihn straffen und fokussieren; [Baldonis Anwälte] tun das, was sie tun: Sie suchen verzweifelt nach einer weiteren müden Runde der Boulevardberichterstattung", heißt es in dem Statement von Blakes Anwälten gegenüber der Zeitung.

Blake, die vor allem für ihre Hauptrolle in der Serie Gossip Girl bekannt ist, und Justins Konflikt begann am Set von It Ends With Us. Während die Zusammenarbeit zunächst als Traumprojekt galt, mündete sie schnell in eine Serie schwerwiegender öffentlicher Anschuldigungen: Blake warf ihrem Filmkollegen unter anderem sexuelle Belästigung vor. Zudem soll Justin ein feindseliges Arbeitsumfeld am Set geschaffen sowie eine Hetzkampagne gegen sie gestartet haben. Der "Jane The Virgin"-Star streitet ihre Beschuldigungen komplett ab und reichte im Gegenzug eine Verleumdungsklage gegen die New York Times ein.

Getty Images Blake Lively im April 2025

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

