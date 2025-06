Süße News: Sophie Habboo und Jamie Laing erwarten ein Baby

Sophie Habboo und Jamie Laing (36), bekannt aus der Reality-Show "Made in Chelsea", erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar teilte die frohe Nachricht nun auf Instagram und veröffentlichte ein Video, das Sophie während eines Ultraschalltermins zeigt. In der Aufnahme ist Jamie zu hören, wie er ungläubig ruft: "Nimmst du mich auf den Arm?", als das Baby auf dem Bildschirm erscheint. Seine Frau strahlt währenddessen über beide Ohren und kann ihr Glück offenbar kaum glauben.

Wie weit Sophie in ihrer Schwangerschaft ist oder ob sie schon das Geschlecht wissen – weitere Details gaben sie bislang nicht bekannt. Ihr Post, der nur mit einem Herz-Emoji versehen war, wurde mit zahlreichen Glückwünschen aus dem Freundeskreis und von Fans überhäuft. Influencerin Molly-Mae Hague (26) schrieb: "Alles Gute, Leute", und auch Sophies Schwester sowie ihre beste Freundin, die Unternehmerin Emily Blackwell, zeigten sich in den Kommentaren begeistert. Emily kommentierte: "Die beste Nachricht aller Zeiten. Ich freue mich so für euch."

Jamie und Sophie hatten sich 2019 durch die Arbeit bei "Made in Chelsea" kennen- und lieben gelernt. Vor rund zwei Jahren gaben sie sich dann in einer romantischen Zeremonie in Spanien das Jawort. Nach ihrer Hochzeit hegten beide einen Kinderwunsch. Früher habe Jamie bei dem Gedanken an Kinder Angst bekommen. Das habe sich mittlerweile geändert. "Ich habe ein Video gesehen, in dem jemand sagte, dass Papa genannt zu werden einfach das Beste sei", erklärte er gegenüber The Times. Er könne sich nun sogar vier Kids mit seiner Sophie vorstellen, was auch für sie denkbar wäre. Nun dürfen sie sich aber erst einmal auf ihren ersten Nachwuchs freuen.

Instagram / jamielaing Ultraschall von Jamie Laing und Sophie Habboos Baby

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024

