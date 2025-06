Raffaela äußert sich erstmals zu ihrem Temptation-Kuss

In der vergangenen Temptation Island Folge sorgte die Kandidatin Raffaela für Aufsehen. Eigentlich ist sie mit ihrem Freund Jeremy zusammen – doch die 25-Jährige konnte der Verführung nicht mehr widerstehen: Sie knutschte mit dem Verführer Marvin fremd. Im Promiflash-Interview spricht sie offen über die Geschehnisse und erzählt, was ihr in diesem Moment durch den Kopf ging. "Ganz ehrlich: Ich habe gar nicht wirklich gedacht. Es war wie ein Nebel in meinem Kopf. Der Kuss war kein geplanter Move – es ist einfach passiert. Die Tage davor hatte sich zwischen uns so viel aufgestaut und hochgespielt – und in dem Moment gab es irgendwie kein Zurück mehr. Es war wie ein Impuls", erklärt sie.

Auch auf die Frage, ob ihr klar war, dass der Kuss zwischen ihr und Jeremy einiges verändern wird, geht Raffaela offen ein. Sie antwortet: "Im Nachhinein ja – natürlich. Aber in dem Moment war ich komplett in meinem Film. Ich habe nicht realisiert, was ich da gerade aufs Spiel setze. Ich wollte in diesem Moment nur irgendwas fühlen. Dass das Konsequenzen hat, war mir erst später richtig bewusst." Was Raffaelas Seitensprung letztendlich wirklich für ihre Beziehung bedeutet, wissen die Fans noch nicht – jedoch wurde ihr Partner Jeremy bereits mit den Bildern des Kusses konfrontiert.

Auch der 26-Jährige hat sich gegenüber Promiflash zu dem Fehltritt seiner Freundin geäußert. Während er bei ihren zahlreichen Flirtereien noch sehr nachsichtig war, verletzte ihn der Kuss sehr. "Das war eine ganz klare Grenzüberschreitung und lässt sich in keiner Hinsicht rechtfertigen", stellte der IT-Security-Engineer klar. Eine wirkliche Überraschung schien es für ihn aber nicht zu sein, denn er verriet: "Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen, deshalb war der Schock beim Einzellagerfeuer nicht mehr allzu groß."

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Kamdidatin bei "Temptation Island"

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

