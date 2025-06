Nach Hochzeit: Steffi Brungs hatte Gebärmutterhalskrebs

Steffi Brungs (36), bekannt aus Sendungen wie "Punkt 6" und "Punkt 12", hat ein sehr persönliches Erlebnis im Netz geteilt. Vor etwa sechs Jahren gab die Moderatorin ihrem Partner Christian Wackert das Ja-Wort. Wenige Wochen nach der romantischen Hochzeit erhielt sie eine niederschmetternde Diagnose: Gebärmutterhalskrebs. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, das sie und Christian am Strand zeigt, und schrieb dazu: "Heute teile ich etwas sehr Persönliches mit euch." Steffi ist inzwischen krebsfrei und betont ihre Dankbarkeit: "Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich gesund bin."

Die Nachricht bewegte nicht nur ihre Fans, sondern auch viele Kolleginnen. In den Kommentaren bekundeten unter anderem Annika Lau (46), Laura Papendick (36) und Marlene Lufen (54) ihre Unterstützung und posteten Herz-Emojis. Einige Follower lobten Steffi als "starke Frau" und bedankten sich für ihre Offenheit in Bezug auf ein so sensibles Thema. "Umso schöner zu hören, dass du wieder gesund bist", schrieb ein Nutzer.

Die Hochzeit von Steffi und Christian, beide in der Medienbranche tätig, fand im hawaiianischen Stil statt und galt als ein echtes Highlight ihres gemeinsamen Lebens. Schon damals schwärmte die Moderatorin von der tiefen Bindung zu ihrem Partner. Die beiden verbindet unter anderem ihre Leidenschaft für den Journalismus – jüngst standen sie als Moderationsduo für die Netflix-Show Love is Blind: Germany vor der Kamera. Steffi selbst scherzte gegenüber Gala, wie glücklich sie seien, dass sie auch vor der Kamera harmonieren und das Format in keiner Ehekrise endete.

Instagram / steffibrungs Stephanie Brungs und Christian Wackert, 2025

Netflix Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderationsduo von "Love is Blind: Germany"

