Hallelujah: Boris Becker betet regelmäßig im Mailänder Dom

Boris Becker (57) lebt seit dem vergangenen Jahr mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro in Mailand und pflegt dort ein Ritual, das viele seiner Fans überraschen dürfte: Die Tennislegende betet fast täglich, um neue Kraft zu schöpfen. Besonders der berühmte Mailänder Dom habe es ihm angetan. "Wenn ich dort bin, gehe ich jeden Tag dorthin, mache meine drei Gebete und gehe wieder heim. Dann geht es mir besser", verriet Boris im Gespräch mit der deutschen Ausgabe der Sports Illustrated. Allgemein zeigte sich der dreifache Wimbledon-Sieger begeistert von der besonnenen Mentalität vieler Italiener, die die Wochenenden ganz ihrer Familie, dem Fußball und der Kirche widmen.

Boris, der seine Lilian 2024 in Portofino geheiratet hat, betont, dass der Glaube immer wieder eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt habe. Besonders während kritischer Phasen – wie etwa rund um das Wimbledon-Finale 1985 oder die schwierigen Monate vor seiner Verurteilung wegen Insolvenzvergehen 2022 – habe ihm der Glaube Halt gegeben. Auch während der nervenaufreibenden Zeit in London suchte der ehemalige Tennisstar regelmäßig Kirchen auf, um vor den Verhandlungen in Stille zu beten und Kraft zu sammeln. Dieses Ritual hat Boris jetzt offenbar wieder fest in seinen Alltag in Mailand integriert.

Privat ist Boris keineswegs ein klassischer Kirchenbesucher – zumindest legt er Wert darauf, zwischen Religion und persönlichem Glauben zu unterscheiden. Schon als Kind war er Messdiener in seiner Heimatstadt Leimen und wurde katholisch erzogen. Dennoch steht für den früheren Tennisstar fest: "Ich würde mich nicht als religiösen Menschen bezeichnen, denn im Namen von Religionen ist viel Unrecht geschehen. Aber ich nenne mich einen Christen." Gerade der stille Moment im Dom scheint für Boris besonders bedeutungsvoll – fernab der Öffentlichkeit findet er dort zu einer ruhigeren Version seiner selbst, die viele Fans der sonst so scharfzüngigen Sportskanone wohl kaum zugetraut hätten.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, April 2025

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

