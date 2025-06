Das sind die diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Inka Bause (56) startet auch in diesem Jahr wieder mit einer neuen Staffel von Bauer sucht Frau. Insgesamt 16 Singles, darunter 14 Bauern und zwei Bäuerinnen, hoffen auf die große Liebe – und nun ist auch bekannt, wer genau nach der großen Liebe sucht. Vom Ackerbauern Andreas aus Niedersachsen bis zu Hobbybauer Christopher aus Brandenburg und Gnadenhofbetreiberin Simone aus dem Saarland: Alle Teilnehmer bringen ihre ganz eigenen Geschichten und Wünsche mit. Mit 73 Jahren ist Hühnerbauer Walter der älteste Kandidat, während der 22-jährige Land- und Forstwirt Michi das Nesthäkchen der Runde ist.

Mit von der Partie sind unter anderem auch der 39 Jahre alte Armin aus Baden-Württemberg, ein erfahrener Mutterkuhhalter, und Herbert (59) aus Hessen, der einen Pferdepensionsstall betreibt. Aber auch jüngere Gesichter wie der 25-jährige Ackerbauer Bastian aus Unterfranken und die 28-jährige Pferdewirtin Insa aus der Lüneburger Heide hoffen auf das große Liebesglück. Spargelbauer und Triathlet Friedrich (29) aus Nordrhein-Westfalen wünscht sich ebenfalls, durch die Sendung seine Traumfrau zu finden – und mit ihr eine Familie zu gründen.



Ackerbauer Daniel (33) ist ein echter Familienmensch und sehnt sich nach einer Frau, mit der er alt werden kann. Der 60 Jahre alte Johann betreibt eine Rinderzucht in Niedersachsen. Nach dem Tod seiner Frau will er sich nun neu verlieben. Auch Geflügelhalter Jörg (57) aus Niedersachsen und Schafhalter Michael (32) aus Bayern sehnen sich beide nach einer Dame, mit der sie die Welt erkunden können. Biobauer Thomas will einen neuen Lebensabschnitt starten, doch dazu fehlt auch dem 39-Jährigen noch die passende Lady. Der Letzte im Bunde ist Pferdewirt Steffen aus dem Emsland, der mit der richtigen Partnerin gerne den Hof seiner Eltern übernehmen möchte. Ab jetzt können sich Interessierte über RTL für die Bauern und Bäuerinnen bewerben – die neue Staffel wird im Herbst dieses Jahres ausgestrahlt.

RTL Gnadenhofbetreiberin Simone von "Bauer sucht Frau" 2025

RTL Ackerbauer Daniel von "Bauer sucht Frau" 2025

