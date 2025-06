"16 and Pregnant"-Star Whitney Purvis trauert um Sohn Weston

Whitney Purvis, bekannt aus der ersten Staffel der MTV-Serie "16 and Pregnant", trauert um ihren Sohn Weston Owen Gosa Jr., der im Alter von nur 16 Jahren verstorben ist. Diese traurige Nachricht teilte sie am 2. Juni in einem bewegenden Facebook-Post mit. Westons Stiefmutter Amy Gosa meldete sich ebenfalls auf der Social-Media-Plattform zu Wort und erklärte, dass die Familie den Teenager am Morgen gegen 7 Uhr leblos auffand und er trotz Reanimationsversuchen im Krankenhaus für tot erklärt wurde. Die genaue Todesursache ist bisher unklar – eine Autopsie soll nun Klarheit bringen.

Stiefmutter Amy deutete jedoch an, dass Weston mit mehreren gesundheitlichen Problemen, darunter Diabetes, zu kämpfen hatte. In emotionalen Postings äußerten sowohl Whitney als auch Amy ihre tiefe Trauer. "Er war brillant, lustig und voller Potenzial. Es fühlt sich nicht real an", schrieb Amy. Whitney fügte hinzu: "Wie soll man weitermachen, nachdem man sein Kind verloren hat? Worte können den Schmerz nicht beschreiben."

Weston wurde am 2. April 2009 geboren und wuchs größtenteils bei seinem Vater Weston Gosa Sr. auf, nachdem Whitney das Sorgerecht verloren hatte. Neben Weston haben die beiden noch einen zweiten Sohn namens River, der 2014 geboren wurde. Vergangenes Jahr wurde Whitney laut diverser Medienberichte sogar verhaftet, da sie ihren Unterhaltszahlungen nicht nachgekommen sein soll.

Facebook / Nervous.purvis4 Whitney Purvis und ihr Sohn Weston

Instagram / nurvispurvis_ Whitney Purvis, April 2024

