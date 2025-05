Noah Becker stichelt mit frechem Ölgemälde gegen Papa Boris

Noah Becker (31) hat in der Berliner Galerie Deschler seine neue Ausstellung "Face Your Fear" eröffnet und präsentiert dort unter insgesamt 30 Ölgemälden ein besonders provokantes Stück: ein Werk, das klar Bezug zu seinem berühmten Vater Boris Becker (57) nimmt. Das Bild mit dem Titel "no limit" (dt. Keine Grenzen) zeigt eine goldene Kreditkarte mit der Aufschrift "American Excess" (dt. Amerikanischer Überfluss), statt des eigentlichen Namens des bekannten Zahlungsdienstleisters "American Express". Besonders brisant: In der unteren Hälfte der Karte prangt in großen schwarzen Lettern der Name "B. Becker". Im Gespräch mit Bild erklärt Noah dazu: "Vieles, was ich mache, ist ironisch und zweideutig. Es soll den Betrachter zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen."

Neben diesem Hingucker zeigt die Ausstellung noch viele weitere Werke, die persönliche Themen aus Noahs Leben aufgreifen – zum Beispiel ein Bild, das mit verschiedenen Sportbällen bearbeitet wurde, darunter Tennis- und Fußbälle. "Mein erstes Wort war nicht 'Mama' oder 'Papa', sondern 'Ball'", berichtet der 31-Jährige und verdeutlicht damit, welche wichtige Rolle der Sport bereits in seiner Kindheit spielte. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit Herkunft, den Erwartungen an prominente Kinder und den Parallelen zwischen Kunst und Sport. Sogar ein spektakuläres Nacktbild von Noah, mitten auf der Berliner Straße an der Siegessäule aufgenommen, ist zu sehen. "Für mich ist das Bild kein Akt der Provokation, sondern der Ehrlichkeit", betont er im Interview.

Noah schwimmt seit Jahren auf seiner ganz eigenen kreativen Welle – unabhängig vom berühmten Nachnamen. Trotzdem ist die Verbindung zu seinem Vater, dem einstigen Tennis-Star, in seinem Werk immer wieder spürbar. Nachdenklich erklärt der Künstler: "Kunst, Musik und Sport unterscheiden nicht nach Herkunft oder Äußerem. Wenn wir auf der Bühne stehen, im Studio sind oder auf dem Spielfeld – sind wir alle gleich." Für Noah bedeutet Kunst, jeden Tag zu wachsen. Der Maler, Musiker und DJ lebt zwischen Berlin und New York und zeigt sich in Interviews oft als reflektierter Außenseiter im Jetset-Leben der Promis. Freunde schätzen an ihm, dass er stets seinem eigenen Stil treu bleibt und mit einer ordentlichen Portion Humor auf sein Umfeld blickt – selbst wenn das manchmal auf Kosten seiner Liebsten geht.

Getty Images Noah Becker, 2021

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Söhnen Noah und Elias

