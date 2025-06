Bissige Absage: Christian Bale wollte nicht James Bond sein

Hollywood-Schauspieler Christian Bale (51) hat vor einigen Jahren ein Angebot abgelehnt, das viele andere kaum hätten ausschlagen können: Er sollte James Bond werden. Das Angebot kam Anfang der 2000er Jahre, nach dem Abschied von Pierce Brosnan (72) und bevor Daniel Craig (57) die ikonische Rolle übernahm. Doch Christian, der 2005 als Batman in "Batman Begins" für Furore sorgte, lehnte wegen seiner Aversion gegen die Figur ab, wie aus dem Buch "Christian Bale: The Inside Story Of The Darkest Batman" hervorgeht.

Für Christian spiegelt James Bond "jedes abscheuliche Klischee über England und britische Schauspieler" wider. Er ging sogar so weit, seine Ablehnung mit einem sarkastischen Vergleich zu untermauern: "Ich habe ja schließlich schon einen Serienmörder gespielt." Diese Bemerkung bezieht sich auf seine Rolle als Patrick Bateman in "American Psycho", in der er einen psychopathischen Investment-Banker und Serienmörder verkörperte.

Christian ist bekannt für seine unkonventionellen Entscheidungen und seine Hingabe an anspruchsvolle Rollen, auch wenn diese nicht immer den gängigen Hollywood-Mustern entsprechen. Privat hält sich der Schauspieler sehr bedeckt und meidet das Rampenlicht abseits der Filmpremieren. Seit 2000 ist er mit seiner Frau Sibi Blažić (55) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Dass er dem weltweit berühmtesten Geheimagenten eine Absage erteilte, ist also nur eine weitere Bestätigung dafür, dass er seinen ganz eigenen Weg geht.

Anzeige Anzeige

Pierce Brosnan als James Bond in "Stirb an einem anderen Tag"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Bale und seine Frau Sibi Blažić bei der "Amsterdam"-Premiere im September 2022

Anzeige Anzeige