Boris Becker widmet Lilian rührende Worte zum Geburtstag

Boris Becker (57) hat am Montag seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro mit einem niedlichen Instagram-Post zum Geburtstag gratuliert. Auf mehreren gemeinsamen Fotos, die von Urlauben, entspannten Momenten zu Hause oder einer Bootsfahrt stammen, zeigt sich das Paar innig und verliebt. Besonders das Bild, auf dem sich der Tennisstar und Lilian eng umschlungen auf einem Boot in die Ferne schauen, hat viele Fans gerührt. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mein Ein und Alles! Meine Frau, beste Freundin und Vertraute. Der Kleber, der alles in meinem Leben zusammenhält. Dankbar für unseren bisherigen Weg und voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft!", schreibt Boris zu den Schnappschüssen und macht damit deutlich, wie wichtig Lilian für ihn ist.

Am 14. September 2024 gaben sich Boris und Lilian das Jawort in der italienischen Hafenstadt Portofino. Auch an dem besonderen Tag des Paares fand der Wimbledon-Gewinner rührende Worte für die Risikoanalystin. "Du hast mir die wahre Bedeutung von Partnerschaft gezeigt. Und gemeinsam haben wir eine Liebe aufgebaut, die stark, widerstandsfähig und beständig ist", versicherte Boris Lilian laut den Berichten von Bunte.

Bisher ist das Ehepaar kinderlos. Wenn es nach Boris geht, bleibt das aber nicht so. "Ich hoffe, dass ich mit ihr auch noch mal Kinder bekomme", plauderte er im Oktober 2023 in seinem Podcast "Boris Becker – Der Fünfte Satz" aus. Der ehemalige Sportler hat bereits vier Kinder von drei verschiedenen Frauen: Mit Lily Becker bekam er die Söhne Noah (31) und Elias (25), aus einer Affäre mit Angela Ermakova ging Tochter Anna (25) hervor und aus seiner zweiten Ehe mit Lilly Becker (48) ging Sohnemann Amadeus Becker (15) hervor.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Instagram Boris Becker mit seinen Söhnen Noah, Elias und Amadeus

Anzeige Anzeige