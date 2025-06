Kader Loth und ihr Mann Ismet Atli stecken in einer Ehekrise

Neuer Ärger im Reality-TV-Liebeskosmos: Kader Loth (52) und ihr Ehemann Ismet Atli (54) stecken in einer handfesten Krise. So erschienen sie zum 60. Geburtstag von Harald Glööckler (60) nicht nur getrennt, sondern sie ignorierten sich auch. Wie Kader gegenüber Berliner Kurier verriet, streiten sie heftig. Der Grund laut ihr: Isi ist zu viel am Handy. "Er telefoniert mir in letzter Zeit zu viel hinter verschlossenen Türen", beklagte sich Kader. Auch ein geändertes Passwort des Geräts habe bei ihr Misstrauen geschürt. "Wir legen die Beziehung erstmal auf Eis", stellte Kader klar.

Isi sieht die Probleme in ihrer Ehe aber eher ganz woanders. "Aber sie hat jetzt irgendwie eine neue Clique als Freunde und seitdem ist sie irgendwie richtig kalt", berichtete er. Momentan gehen sich die Eheleute also eher aus dem Weg. Zudem würden sie aktuell auch getrennt schlafen. Zwischen ihnen herrscht wohl richtig Eiszeit. Es ist nicht das erste Mal, dass es zwischen Kader und Isi kriselt – bereits 2021 war dies der Fall gewesen. "Wir haben keine Zärtlichkeiten mehr", gestand die Dschungelcamp-Bekanntheit damals.

Noch Ende des vergangenen Jahres schien es zwischen Kader und ihrem Gatten bestens zu laufen. "Ohne Isi hätte ich das, glaube ich, alles nicht geschafft. Isi ist meine rechte Hand. Und auch meine linke Hand", schwärmte sie damals im Interview mit Promiflash. Die beiden Realitystars verbindet eine lange Geschichte: So waren sie von 2008 bis 2013 verlobt, trennten sich aber schließlich. Ein Jahr später feierten sie schließlich ihr Liebes-Comeback. 2017 gaben sie sich schließlich das Jawort.

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Releaseparty

RTL / René Lohse Ismet und Kader Loth bei "Temptation Island V.I.P." 2023

