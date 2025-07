Fans bezweifeln Liebeskrise: Kader Loth ist nicht verwundert

Reality-TV-Star Kader Loth (52) hat sich bei ihren Fans auf Instagram zu ihrer derzeitigen Liebeskrise mit Ehemann Ismet Atli (54) geäußert. Sie erklärte, dass sie das Misstrauen ihrer Follower verstehen könne, nachdem einige Zweifel daran geäußert worden waren, ob die Eheprobleme echt seien. Kader teilte einen Artikel, der das Misstrauen thematisiert, und schrieb dazu: "Wen wundert es, dass man mir meine Ehekrise mit Ismet nicht abnimmt. Wenn man sieht, wie andere sogar so weit gehen, eine Fehlgeburt zu inszenieren, um im Gespräch zu bleiben." Besonders brisant: Obwohl keine Namen genannt wurden, könnte sie sich auf Kim Virginia Hartung (30) beziehen, die vor Kurzem eine Stillgeburt öffentlich gemacht hatte.

Kim, die in der Vergangenheit selbst regelmäßig in sozialen Medien präsent war, berichtete erst kürzlich von ihrer tragischen Erfahrung. Ihre Schwangerschaft und die spätere Stillgeburt standen dabei mehrfach unter öffentlicher Kritik, und es wurden ihr immer wieder Fake-Vorwürfe entgegengebracht. Erst kürzlich kam es nach der dramatischen Trennung von Nikola Glumac (29) überraschend wieder zur Versöhnung, was ihre Fans auf Social Media ebenfalls kritisch hinterfragten.

Ismet und Kader, die ihren Fans durch die Teilnahme an diversen TV-Formaten bekannt sind, haben in der Vergangenheit auch schon öfter für Schlagzeilen gesorgt – sei es durch Ismets berufliche Unternehmungen oder Kaders Auftritte als Model und Reality-TV-Gesicht. Bereits vor Kurzem hatte Ismet beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin offen über die Ehekrise gesprochen. Gegenüber Promiflash berichtete der Unternehmer: "Na ja, man verliert sich so aus den Augen in den Jahren. Wir sind ja seit 18 Jahren zusammen." Nach eigenen Angaben hätten die beiden daher beschlossen, vorerst getrennte Wege zu gehen.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Kader Loth bei "The 50"

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Lot, TV-Stars

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth im Dezember 2024

Anzeige