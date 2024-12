"Meine rechte Hand": Kader Loth schwärmt von Ehemann Isi

Kader Loth (51) ist nicht nur ein echter Reality-TV-Allstar, sie hat sich neben ihren Show-Teilnahmen inzwischen auch noch ein Standbein außerhalb des TVs aufgebaut: Bald eröffnet sie ihren eigenen Beauty-Salon in Berlin. Ziemlich viel los! Im Interview mit Promiflash verrät die selbsternannte "Reality Queen", auf wessen Hilfe sie aber jederzeit zählen kann. "Ohne Isi hätte ich das, glaube ich, alles nicht geschafft. Isi ist meine rechte Hand. Und auch meine linke Hand", schwärmt Kader liebevoll von ihrem Ehemann Ismet Atli (54) und fügt hinzu: "Alleine die letzten drei Monate habe ich so viele Umbauarbeiten gemacht. Ohne Isi hätte ich nichts geschafft."

Auf ihr neues Projekt will die einstige Big Brother-Teilnehmerin zukünftig ihren Fokus legen und hat dafür in den vergangenen Jahren eine Menge Geld gespart. "Ich werde Reality auf jeden Fall nebenbei weitermachen", erklärt sie Promiflash, fügt aber hinzu: "Für mich war wichtig, dass ich ein zweites wirtschaftliches Standbein habe, damit ich in 10 Jahren eben kein Reality mehr machen muss oder nur noch die Formate, die mir wirklich gefallen."

Im Laufe ihrer TV-Karriere hat Kader schon an vielen Formaten teilgenommen. Für eine Show stand sogar ihr Isi mit vor der Kamera: Nach 15 Jahren Beziehung beschloss das Paar, seine Liebe noch einmal auf die Probe zu stellen. So unterzogen sich die 51-Jährige und der Unternehmer 2023 bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Dieses Experiment wäre fast nach hinten losgegangen: Auch wenn sie unter all den Kandidaten wohl das gefestigtste Couple waren, zeigte sich Kader von dem einen oder anderen Flirt ihres Mannes dennoch irritiert.

Instagram / kader_loth Kader Loth, Sommerhaus-Teilnehmerin 2022

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

