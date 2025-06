Mit 99 Jahren: Für Dick Van Dyke ist Altern auch ein Fluch

Dick Van Dyke (99), der legendäre Schauspieler und Star aus "Mary Poppins", öffnete bei einem besonderen Event in Malibu sein Herz über die Herausforderungen, die das Älterwerden mit sich bringt. Gemeinsam mit seiner Frau Arlene Van Dyke sprach er über den "Fluch", fast 100 Jahre alt zu sein. "Ich habe so viele Freunde verloren", sagte er bewegend gegenüber People und erinnerte sich besonders an seinen langjährigen Freund Ed Asner, mit dem er eine geplante Neuauflage von "The Odd Couple" nicht mehr umsetzen konnte, da Ed 2021 im Alter von 91 Jahren verstarb.

Trotz der Verluste, die das hohe Alter mit sich bringt, beeindruckt Dick weiterhin mit Optimismus und Lebensfreude. "Das Leben hat es gut mit mir gemeint. Ich kann mich nicht beklagen", teilte er auf die Frage mit, was ihn positiv halte. Seine Frau, die 46 Jahre jünger als er ist, ergänzte: "Er hat alle überlebt, das ist der Fluch, fast 100 zu werden." Beim Event zeigte sich Dick dennoch vital wie eh und je, performte mit seinem Barbershop-Quartett The Vantastix und erzählte von weiteren Meilensteinen seiner Karriere. Er erinnerte sich an sein Broadway-Debüt in "Bye Bye Birdie" und die Zusammenarbeit mit Julie Andrews (89) bei "Mary Poppins", die ihn mit ihrer Geduld und Unterstützung während der musikalischen Aufnahmen beeindruckte.

Privat führt Dick ein aktives Leben, hält sich mit Yoga und regelmäßigem Training fit und schwört dabei auf eine positive Einstellung. Seit 2012 ist er mit Arlene verheiratet, und das Paar wirkt trotz des Altersunterschieds von fast fünf Jahrzehnten glücklich wie am ersten Tag. "Alle sagten, es würde nicht funktionieren", erklärte Dick mit einem Augenzwinkern, "aber wir verstehen uns einfach unglaublich gut." Für den Schauspieler bleibt das Leben trotz seiner Verluste ein Geschenk, und er sieht seinem 100. Geburtstag im Dezember dieses Jahres mit Vorfreude entgegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Arlene Silver und Dick Van Dyke, 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass ein sehr langes Leben eher ein Segen oder ein Fluch ist? Ein Segen – je länger, desto besser! Wie es Dick sagt: Abschiede und Krankheiten wiegen zu schwer. Ergebnis anzeigen