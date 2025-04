Erfolgshunger mit 99 Jahren: Dick Van Dyke will einen Oscar

Mit seinen 99 Jahren denkt Dick Van Dyke noch lange nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Der Schauspieler, der durch Filme wie "Mary Poppins" weltberühmt wurde, äußerte in einem Interview mit People ganz offen seinen Wunsch, weiterzuarbeiten und endlich einen Oscar zu gewinnen. "Ich liebe, was ich tue", erklärte er auf einer Veranstaltung, die er zusammen mit seiner Ehefrau Arlene Silver (53) organisierte. Arlene scherzte, dass ihr Mann zwar oft Lust auf Projekte habe, ihm das Reisen aber langsam schwerfalle. Dennoch würde Dick (99) gern in Shows mitwirken – besonders ein Projekt mit seinem Freund Ted Danson (77) könne er sich gut vorstellen.

Obwohl er in seiner beeindruckenden Karriere bereits mehrere Auszeichnungen wie einen Tony für das Musical "Bye Bye Birdie" erhalten hat, fehlt ihm bisher noch der Oscar. Dick, der über die Jahre viele große Namen des Entertainments wie Stan Laurel, Gene Kelly und Charlie Chaplin (✝88) bewunderte, hofft, dass er eines Tages ebenfalls mit einem Oscar gewürdigt wird – ob regulär oder als Ehrenpreis. Seine Frau, die ihn liebevoll unterstützt, bestärkte ihn: "Du wirst einen bekommen." Angesprochen darauf, ob er vor seinem 100. Geburtstag im Dezember Teil des exklusiven EGOT-Klubs (Gewinner von Emmy, Grammy, Oscar und Tony) sein wolle, antwortete Dick: "Oh, ja!"

Dick Van Dyke gilt seit Jahrzehnten als Ausnahmetalent in der Unterhaltungsbranche. Rückblickend erwähnte er bereits in früheren Interviews, wie dankbar er für Chancen wie seine Theaterkarriere oder seine "The Dick Van Dyke Show" sei – obwohl er kürzlich enthüllte, dass diese nach der ersten Staffel fast abgesetzt worden wäre. Abseits seines Berufs ist Dick nicht nur für seine Arbeit, sondern auch für seinen Optimismus bekannt. Selbst mit fast 100 Jahren zeigt er sich vital und humorvoll – eine Eigenschaft, die er, wie er sagt, sowohl seiner Einstellung als auch der liebevollen Unterstützung seiner Familie verdanke. Seine Fans schätzen diesen Enthusiasmus, der ihn zu einer wahren Legende macht.

Getty Images Dick Van Dyke, Juni 2024

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver, Ehepaar

