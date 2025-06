Wow: So gemütlich wohnt Dick Van Dyke in seiner Malibu-Villa

Schauspieler und Comedian Dick Van Dyke (99) öffnete kürzlich seine Türen für ein Interview in seinem Zuhause in Malibu, Kalifornien. Gemeinsam mit seiner Frau Arlene Silver, mit der er seit 13 Jahren verheiratet ist, wurde er von CBS am Küchentisch interviewt. Ein aufgenommenes Foto, das das Paar in ihrer gemütlichen Villa zeigt, sorgte für Begeisterung bei den Fans. Die rund acht Millionen Dollar teure Villa, liebevoll "Vandy Manor" genannt, ist nicht nur ein Wohnhaus, sondern auch eine Hommage an Dicks beeindruckende Karriere. In der Aufnahme sind bekannte Erinnerungsstücke und Auszeichnungen wie sein Grammy von 1964 und ein aktueller Emmy zu sehen, die von seiner Lebensleistung erzählen.

Die beeindruckende Villa des 99-Jährigen ist ein Zuhause voller Charme und Persönlichkeit. Mit weiten Fenstern, die ein warmes Licht hereinlassen, Holzmöbeln und Akzenten in Olivgrün wirkt das Interieur einladend und lebendig. Besonders ins Auge sticht die gemütliche Couch, die deutlich geliebt und viel genutzt wird – für viele Fans ein echtes Highlight des Fotos. Kleine, kuriose Details wie ein pastellblaues Tamburin auf einem Beistelltisch und ein Porträt von Dick aus "Mary Poppins"-Zeiten zeigen, wie sehr sich das Leben und die Karriere des Schauspielers in seinem Wohnraum widerspiegeln. "Ein ruhiger Nachmittag in Malibu", lautete der Begleittext des Bildes, der die besondere Atmosphäre des Moments einfängt.

Dick und Arlene sind nicht nur ein Paar, sondern stehen sich auch beruflich zur Seite. Ihre Liebe, die trotz eines Altersunterschieds von 46 Jahren blüht, gibt immer wieder Anlass zur Bewunderung. Dick erinnert sich gerne an ihre erste Begegnung, als er sie vor ihrer gemeinsamen Zeit backstage ansprach – für ihn ein untypischer Schritt. "Ich hatte einfach das Gefühl, dass sie etwas Besonderes ist", erklärte er in einem Interview mit dem Magazin People. Trotz anfänglicher Skepsis anderer über ihre Beziehung zeigen die beiden, wie stark ihre Verbindung ist. Arlene schwärmte: "Es ist unheimlich, wie gut es funktioniert." Dicks gemütliches Heim in Malibu ist somit nicht nur ein Ort voller Erinnerungen, sondern auch ein liebevoller Rückzugsort für das glückliche Paar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Arlene Silver und Dick Van Dyke, 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die charmante Einrichtung von Dicks Villa in Malibu? Total beeindruckend! Es verleiht dem Ganzen eine entspannte und gemütliche Atmosphäre. Sehr schön, aber ich finde es ein wenig überladen mit Erinnerungsstücken. Ergebnis anzeigen