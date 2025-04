Dick Van Dyke schwärmt von seiner 46 Jahre jüngeren Frau

Dick Van Dyke (99) kann sein Glück kaum fassen: Kurz vor seinem 100. Geburtstag schwärmt die Hollywood-Legende von seiner Ehe mit Arlene Silver. Im April feierten die beiden ihren 13. Hochzeitstag und lassen damit keine Zweifel, dass ihre 46 Jahre Altersunterschied ihrer Liebe keinen Abbruch tun. Bei ihrem gemeinsamen Auftritt beim "Dick & Arlene Van Dyke Present Vandy Camp"-Event in Malibu zeigten sie sich kürzlich bestens gelaunt, als sie gemeinsam Spenden für die Los Angeles Emergency Preparedness Foundation sammelten. "Wir verstehen uns einfach großartig", meinte Dick im Gespräch mit dem Magazin People. Und auch Arlene betonte: "Wir kümmern uns so sehr umeinander."

Kennengelernt hatten sich der Filmstar und Arlene 2006 im Backstage-Bereich bei den SAG Awards – damals war Arlene noch als Make-up-Artistin im Einsatz. Wie Dick gestand, war es eigentlich eine absolute Seltenheit, dass er fremde Frauen anspricht. Er erinnerte sich: "Ich habe in meinem Leben noch nie einfach eine mir unbekannte Frau angesprochen. Doch als ich sie sah, bin ich spontan aufgesprungen und habe 'Hi, ich bin Dick' gesagt." Aus der anfänglichen Freundschaft wurde nach fünf Jahren Liebe, 2012 folgte schließlich die Hochzeit der Turteltauben.

Vor Arlene war das Liebesleben des Komikers geprägt von Höhen und Tiefen. Bereits 1948 heiratete Dick seine erste Frau Margie Willett, mit der er vier Kinder bekam. Die Ehe hielt mehrere Jahrzehnte, doch die Beziehung zu der Schauspielerin Michelle Triola Marvin brachte noch einmal ganz neue Facetten. "Sie war klug, temperamentvoll und verstand das Showbusiness wie keine andere", beschrieb der 99-Jährige die Beziehung laut OK!. Sie waren ganze 35 Jahre zusammen, bis Michelle 2009 verstarb. Heute genießt der gefeierte Star sein Liebesglück an der Seite von der 53-Jährigen aber offensichtlich in vollen Zügen.

Getty Images Arlene Silver und Dick Van Dyke, 2024 in Los Angeles

Getty Images Dick Van Dyke, Juni 2024

