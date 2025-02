Dick Van Dykes erfolgreiche Sitcom entging knapp dem Aus

Dick Van Dyke (99) hat enthüllt, dass seine berühmte Sitcom "The Dick Van Dyke Show" nach der ersten Staffel fast abgesetzt worden wäre. In einem Gespräch im Podcast "Where Everybody Knows Your Name" von Ted Danson (77) erzählte der Schauspieler, dass die Show von Anfang an großen Konkurrenzdruck hatte. "Perry Como schlug uns jede Nacht", erklärte Dick und erinnerte sich an die schwierige erste Staffel. Produzent Sheldon Leonard überzeugte damals die Sponsoren von Procter & Gamble, der Sendung eine zweite Chance zu geben – mit Erfolg. Dank dieses Einsatzes lief die Serie schließlich fünf Staffeln lang und wurde zu einem Klassiker.

Außerdem gab Dick weitere Einblicke über die Entstehung der Show. Während seiner Zeit beim Broadway-Musical "Bye Bye Birdie" erhielt er das Angebot, ein Pilotprojekt mit Carl Reiner zu drehen. Er witzelte, dass die Rolle ursprünglich zwischen ihm und Johnny Carson entschieden werden sollte. Nach der positiven ersten Resonanz kontaktierte Carl ihn mit der Nachricht, dass die Show verkauft sei. Dick zeigte sich im Gespräch begeistert von Carl, der die Serie geschaffen hatte: "Er war nicht nur ein großes Talent, sondern auch einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe." Carl, der 2020 im Alter von 98 Jahren verstarb, bleibt ein prägender Name in der Geschichte des Showbusiness.

Neben seiner Karriere hat Dick aber auch abseits der Bühne einen festen Platz im Herzen seiner Fans. Der Schauspieler ist für sein freundliches Wesen und seinen unermüdlichen Enthusiasmus bekannt. In seiner langen Laufbahn hat er nicht nur mit Comedy und Schauspiel begeistert, sondern auch eine Botschaft der Lebensfreude verbreitet. Besonders beeindruckend: Auch mit fast 100 Jahren zeigt er sich weiterhin agil und humorvoll – eine Eigenschaft, die er sich über die Jahrzehnte bewahrt hat. Dicks Reflexion über seine Karriere und seine Zusammenarbeit mit Carl sind ein wunderbares Zeugnis für seine Dankbarkeit und seine Liebe zur Unterhaltungsbranche.

Getty Images Dick Van Dyke bei den Daytime Emmy Awards 2024

Getty Images Dick Van Dyke, Juni 2024

