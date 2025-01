Dick Van Dyke verrät, wie er mit 99 Jahren jugendlich bleibt

Dick Van Dyke (99) hat in dem Podcast "Where Everybody Knows Your Name" sein Geheimrezept für ein vitales Leben mit fast 100 Jahren verraten: Disziplinierte Bewegung. Der legendäre Hollywood-Star, der vor allem aus Filmen wie "Mary Poppins" und "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" bekannt ist, trainiert dreimal wöchentlich im Fitnessstudio. Zusätzlich geht der 99-Jährige schwimmen. Dick betonte in dem Podcast: "Ich habe immer Sport gemacht. Das ist wohl der Grund, warum ich mich nicht wie meine Altersgenossen fühle." Für seinen 100. Geburtstag, den er im Dezember feiern wird, plant der Schauspieler eine große Party.

Im Gespräch erinnerte sich auch Podcast-Gastgeber Ted Danson (77) daran, wie er Dick einst im Fitnessstudio von einem Trainingsgerät zum nächsten tanzen sah. "Er tanzte tatsächlich zur nächsten Maschine", erzählte Ted beeindruckt. Dicks Ehefrau Arlene Silver bestätigte schmunzelnd, dass ihr Mann dies auch heute noch so macht. Der Schauspieler, der sich seit Jahrzehnten gegen das Konzept von Ruhestand sträubt, sprach zudem davon, gerne weiterhin arbeiten zu wollen. "Ich würde immer noch gerne eine One-Man-Show machen. Cary Grant (✝82) hat es gemacht. Und Gregory Peck (✝87). Sie sind auf Tour gegangen und haben über ihre Karrieren gesprochen. Ich denke, das wäre ein Spaß", schwärmte er von seinen Plänen. Die Leidenschaft fürs Leben und für die Bühne scheint bei Dick unerschöpflich zu sein.

Bereits in früheren Interviews und seinem Buch "Keep Moving" hat Dick betont, wie wichtig regelmäßige Bewegung ist und damit viele seiner Fans mit seiner Fitness und Lebensfreude inspiriert. In den sozialen Medien sorgte er kürzlich mit einem Fitnessvideo für Aufmerksamkeit, in dem er selbstbewusst seine Übungen präsentierte.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/Action Press Julie Andrews und Dick Van Dyke in "Mary Poppins"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr die Idee, im hohen Alter noch eine Party zu schmeißen, wie Dick zu seinem 100. Geburtstag? Ich finde das supercool, er feiert das Leben! Ich feiere lieber im kleinen Kreis... Ergebnis anzeigen