Ein süßes Foto von Dick Van Dyke mit Arlene berührt die Fans

Dick Van Dyke (99) hat seinen Fans mit einer überraschenden Aktion ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Der Schauspieler war bereits im vergangenen Jahr in dem Musikvideo zum Coldplay-Song "All My Love" zu sehen, das Anfang Dezember kurz vor seinem 99. Geburtstag veröffentlicht wurde. Zusammen mit seiner Frau Arlene Silver, die auch als Produzentin des Projekts agierte, und Regisseur Spike Jonze drehte Dick die Aufnahmen sogar im eigenen Garten. Vor Kurzem teilte seine Fotografin Laura auf Instagram ein bislang unveröffentlichtes Foto vom Set, das einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Fans reagierten überwältigt: "Ich bekomme immer wieder Freudentränen, wenn ich das Video ansehe", schrieb ein Nutzer.

Die Idee zur Zusammenarbeit kam von Chris Martin (47), Frontmann von Coldplay, und Regisseur Spike Jonze, die Dick kurzerhand zum Frühstück nach Malibu einluden, um gemeinsam Pläne zu schmieden. Der Disney-Star gab offen zu, anfangs keine Ahnung gehabt zu haben, wer Chris Martin überhaupt sei. "Sie sagten: 'Chris Martin hat angerufen.' Ich: 'Wer?'", scherzte er bei Jimmy Kimmel Live!, wo er gemeinsam mit Chris auftrat. Die Chemie zwischen den Künstlern stimmte und so entstand das herzerwärmende Musikvideo.

Dick Van Dyke wurde durch seine Rolle des Schornsteinfegers Bert in dem Film "Mary Poppins" weltberühmt. Er ist aber nicht nur eine Ikone im Filmgeschäft, sondern auch ein wahrer Familienmensch. Er hat vier Kinder: Christian, Barry, Stacy und Carrie Beth, die alle schon längst erwachsen sind. Sein Sohn Barry ist ebenso wie Dick Schauspieler. In zweiter Ehe ist er mit der Maskenbildnerin Arlene Silver verheiratet, die 45 Jahre jünger ist als er.

Getty Images Chris Martin im September 2024

Dick Van Dyke und Julie Andrews in "Mary Poppins"

