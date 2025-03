Seltener Auftritt: Dick Van Dyke im überraschenden Outfit

Dick Van Dyke erfreute am vergangenen Wochenende seine Fans mit einem superseltenen Auftritt. Der 99-Jährige verließ ausnahmsweise sein Anwesen in Los Angeles für eine wichtige Sache: die Vany-Camp-Spendenaktion, bei der er mit seiner A-cappella-Gruppe auftrat. Wie Hello! berichtet, zauberte Dick alleine mit seinem Outfit den Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht: Neben seinem Gehstock und einer legeren grauen Hose trug er ein T-Shirt, dessen Print an Bert den Schornsteinfeger – seine Figur im Filmklassiker "Mary Poppins" von 1964 – angelehnt war. Neben einer Zeichnung der Filmfigur stand "Step In Time", der Titel des dazugehörigen Songs.

Dass der US-Amerikaner mit fast 100 Jahren noch so einen flotten Auftritt hinlegt, ist wohl nicht selbstverständlich. Die Filmlegende tut viel dafür, um fit zu bleiben. Im Podcast "Where Everybody Knows Your Name" teilte er sein Geheimrezept für ein vitales Leben mit seinen Fans. Bewegung sei seiner Meinung nach das A und O: Der "Tschitti Tschitti Bäng Bäng"-Star trainiert dreimal die Woche im Fitnessstudio und geht regelmäßig schwimmen. "Ich habe immer Sport gemacht. Das ist wohl der Grund, warum ich mich nicht wie meine Altersgenossen fühle", verriet er.

Was den Hollywoodstar sicherlich auch jung hält, ist die Frau an seiner Seite. 2012 gab er der Make-up-Artistin Arlene Silver das Jawort – die heute 53-Jährige ist ganze 46 Jahre jünger als ihr Ehemann. Auch sie hat in ihrem Leben schon Schauspielerfahrung gesammelt. Neben ihrer Liebe zum Film verbinde die beiden aber auch ihr gemeinsamer Humor. "Er ist der fröhlichste Mensch, den ich je getroffen habe. Er hat wirklich eine mitreißende Art", schwärmte sie bereits vor vielen Jahren im Interview mit Rumor Fix.

Getty Images Dick Van Dyke, Juni 2024

Getty Images Dick van Dyke und Arlene Silver, Ehepaar

