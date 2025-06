Nach "Wicked": Ariana Grande ergattert die nächste Filmrolle

Ariana Grande (31), bekannt als Chartstürmerin und mittlerweile auch gefeierte Schauspielerin, hat ihre nächste große Filmrolle an Land gezogen. Nach ihrem Oscar-nominierten Auftritt als Glinda in der Musical-Adaption Wicked wird die Sängerin im vierten Teil der beliebten Komödienreihe "Meine Braut, ihr Vater und ich" zu sehen sein. Universal Pictures bestätigte die Nachricht und verkündete, dass der Film am 25. November 2026 in den USA erscheinen soll. Ariana teilte ihre Freude über das Projekt mit ihren Fans via Instagram-Story. "Sehr aufgeregt, der Familie beizutreten!", schrieb sie.

Die Neuauflage bringt die Originalbesetzung zurück ins Rampenlicht: Robert De Niro (81) und Ben Stiller (59) schlüpfen erneut in ihre ikonischen Rollen als Jack Byrnes und Greg Focker. Neben ihnen sollen auch Teri Polo und Blythe Danner (82), die in den vorherigen Teilen als Pams Eltern auftraten, wieder dabei sein, obwohl ihre Verträge Berichten von Deadline zufolge noch nicht unterzeichnet sind. Details zur Handlung und Arianas Rolle halten sich bisher in Grenzen. Laut Produzentin Jane Rosenthal wird die Geschichte Ben und Robert als ältere Generation zeigen, während die Focker-Kinder in den Mittelpunkt rücken. Mit John Hamburg, der bereits die Drehbücher zu den ersten drei Filmen schrieb und diesmal auch Regie führt, bleibt die Komödienreihe dem Geist ihrer Vorgänger treu.

Für Ariana ist dies ein weiterer bedeutender Schritt in ihrer Schauspielkarriere. Ursprünglich im Musicaltheater verwurzelt, hatte sie ihre Fans bereits 2024 darauf vorbereitet, sich künftig verstärkt auf die Schauspielerei zu konzentrieren. "Es heilt mich auf eine andere Weise, Rollen zu finden, in denen ich unterschiedliche Facetten von mir einbringen kann", erklärte die 31-Jährige damals im Podcast ihres "Wicked"-Co-Stars Bowen Yang, "Las Culturistas". Obwohl sie ihre Musik nicht aufgeben will, plant sie, ihre Prioritäten neu zu setzen.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Oscars 2025

Getty Images Ariana Grande, BAFTA Awards 2025

