Ariana Grande ist völlig überwältigt von Oscar-Nominierung

Ariana Grande (31) kann ihr Glück kaum fassen: Die Schauspielerin wurde für ihre Rolle als Galinda in der Musical-Verfilmung Wicked für einen Oscar als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Auf Instagram zeigt sie sich emotional und teilt einige Worte der Dankbarkeit: "Ich hebe meinen Kopf zwischen dem Weinen hoch, um mich bei der Akademie für diese unfassbare Ehrung zu bedanken. Ich kann nicht aufhören zu weinen, was niemanden überrascht." Dazu postet sie ein Foto, das sie als kleines Mädchen zeigt. Ganz gerührt schreibt die Sängerin: "Ich fühle mich zutiefst geehrt, in solch brillanter Gesellschaft zu sein und dies mit der kleinen Ari zu teilen, die damals Judy Garland (✝47) beim Singen von 'Somewhere Over the Rainbow' beobachtete [...]. Ich bin so stolz auf dich, Kleine."

Die 31-Jährige bedankt sich darüber hinaus herzlich bei Regisseur Jon M. Chu (45), den sie als "brillanten Anführer und Menschen" beschreibt, sowie ihrer "Wicked"-Familie. Auch ihrer Kollegin Cynthia Erivo (38), die für ihre Rolle als Elphaba einen Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" ergattern könnte, widmet Ariana liebevolle Worte. "Ich bin so stolz auf meine Elphie, meine Schwester, meine liebe Cynthia Erivo. Deine Brillanz ist endlos und du verdienst jede Blume (Tulpe) in jedem Garten. Ich liebe dich bedingungslos, immer", lobt sie ihre BFF.

Für Ariana ist die Oscar-Nominierung ein bedeutender Meilenstein in ihrer vielseitigen Karriere. Ob sie oder ihre Kollegin Cynthia einen der begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen können, wird sich bei der glamourösen Verleihung am 2. März zeigen. "Wicked" zählt zu den am meisten nominierten Filmen – in insgesamt zehn Kategorien steht das Musical zur Wahl, ebenso wie "The Brutalist". Absoluter Spitzenkandidat ist allerdings "Emilia Pérez": Der Musical-Thriller mit Karla Sofía Gascón in der Hauptrolle ist bei den Academy Awards in 13 Kategorien nominiert.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei den Golden Globes 2025

Getty Images Ariana Grande, November 2024

