Pete Davidson wird Papa: So reagiert Ex Ariana Grande darauf

Erst gestern teilten Elsie Hewitt und Pete Davidson (31) die süße Nachricht, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mit ihnen freuen sich Fans weltweit – und auch Petes Ex-Verlobte Ariana Grande (32) lässt die Babynews nicht unkommentiert. Wie Daily Mail von einem Insider erfahren hat, freut sich die Sängerin sehr für den Schauspieler. Ariana sei sich sicher, dass Pete ein guter Vater werden wird: "Pete möchte alles geben, denn er weiß besser als jeder andere, dass niemandem der morgige Tag garantiert ist."

Der 31-Jährige verlor seinen eigenen Vater schon früh. Scott Davidson, der als Feuerwehrmann in New York City arbeitete, verlor sein Leben bei einem Einsatz im Zuge des Terroranschlags am 11. September 2001. "Jeder weiß, dass Petes Vater bei 9/11 ums Leben kam und Pete wird es wichtig sein, seinem eigenen Kind die bestmögliche Kindheit zu bieten", erzählt der Insider. Auch wenn die Beziehung zwischen Pete und Ariana nach nur fünf Monaten endete – und die beiden sich damals nicht im Guten trennten – sehe der Wicked-Star es heute als einen "liebevollen Abschnitt" in ihrem Leben und sei froh, dass beide unabhängig voneinander ihr Glück gefunden haben.

Die "7 Rings"-Interpretin und der "The King of Staten Island"-Star wurden im Frühjahr 2018 ein Paar. Schnell folgte die Verlobung der beiden Hollywood-Stars – nur fünf Monate später trennten sie sich jedoch wieder. Die Beziehung soll unter Spannungen gestanden haben, nachdem Arianas Ex-Freund Mac Miller (✝26) nur wenige Monate nach ihrer Trennung an einer Überdosis verstorben war.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pete Davidson und Ariana Grande, Schauspieler

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Mai 2025

Getty Images Pete Davison und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018