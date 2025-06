Deshalb ist Nicola die Richtige für Brooklyn Peltz-Beckham

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (30) sind das Cover-Paar der neuen Ausgabe des Magazins Glamour Germany und geben darin Einblicke in ihre Beziehung. Unter dem Titel "Love Rules" dreht sich alles um die Liebe in all ihren Facetten, und das prominente Paar sprach ganz offen über die Bedeutung von Sicherheit, Freundschaft und Zugehörigkeit. Dabei zeigte sich Brooklyn besonders privat. "Du musst deinen besten Freund heiraten, jemanden, bei dem du dich zu Hause fühlst. Für mich ist Nicola genau das", erklärte er seine Sichtweise.

Ein besonders emotionaler Moment in ihrer Beziehung war die Verlobung 2020. Brooklyn erzählte, dass er schon drei Monate nach dem Kennenlernen wusste, dass er Nicola heiraten wollte. Doch die Hochzeit musste auf 2022 verschoben werden, da er sich wünschte, dass beide Familien dabei sein können und dies während Covid nicht möglich war. Zudem verriet er, dass Tattoos eine wichtige Rolle spielen. Zahlreiche Tätowierungen auf seinem Körper sind seiner Frau und ihrer Familie gewidmet, darunter Nicolas Augen. Die 30-Jährige zeigte sich begeistert von dieser Form der Verbundenheit: "Ich liebe es, wenn sich Brooklyn Tattoos machen lässt, die eine besondere Geschichte haben."

Vor rund einer Woche sorgte der Promi-Spross mit einer rührenden Liebeserklärung an seine Frau bereits für Aufsehen. In einem Instagram-Video zeigte er eine gemeinsame Motorradfahrt mit seiner Nicola und schrieb dazu: "Mein Ein und Alles. Ich werde dich für immer lieben. Ich wähle dich immer, Baby. Du bist die tollste Person, die ich kenne. Du und ich für immer." Viele Fans werteten diese Worte nicht nur als Zeichen ihrer engen Bindung, sondern auch als klare Botschaft an seine Familie, zu der Funkstille herrschen soll.

Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025

