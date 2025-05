Während Familienfehde: Brooklyn Peltz-Beckham "wählt" Nicola

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgte mit einer öffentlichen Liebesbekundung für seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) erneut für Aufsehen. Inmitten der anhaltenden Spannungen mit seinen Eltern, Victoria (51) und David Beckham (50), postete er ein Video auf Instagram, das ihn und seine Partnerin auf einer Motorradfahrt zeigt. Unter dem Clip schrieb Brooklyn: "Mein Ein und Alles. Ich werde dich für immer lieben. Ich wähle dich immer, Baby. Du bist die tollste Person, die ich kenne. Du und ich für immer."

Diese Worte scheinen die Gerüchte um ein zunehmend zerrüttetes Verhältnis zu seiner Familie weiter anzuheizen. Besonders seine Absage an die 50. Geburtstagsfeier seines Vaters David sowie seine Zurückhaltung in den sozialen Medien bei Familienfeiern sorgten zuletzt für Irritationen. Hinter den Kulissen scheint sich der Konflikt im Beckham-Clan jedoch schon länger aufgebaut zu haben, insbesondere durch Berichte, dass Romeo Beckham (22) eine frühere Liebschaft von Brooklyn datet. Nicola soll zudem ein angespanntes Verhalten gegenüber Romeo und dessen damaligen und aktuellen Partnerinnen an den Tag gelegt haben – ein Verhalten, das von Gästen ihrer Hochzeit im Jahr 2022 als "rätselhaft" beschrieben wurde, wie unter anderem The Sun berichtet.

Noch vor wenigen Tagen berichtete Us Weekly, dass Victoria und David nach der Abwesenheit von Brooklyn und der Schauspielerin bei Davids großem Geburtstag tief verletzt gewesen seien. Ein Insider schilderte, für das Ehepaar sei die Entscheidung ihres Sohnes "ein Schlag" gewesen und sie hätten sich "verraten" gefühlt. Seitdem hätten die beiden keinen direkten Kontakt mehr zu Brooklyn aufgenommen. Hinter verschlossenen Türen hätten Victoria und David angeblich versucht, den Familienfrieden wiederherzustellen – bislang jedoch ohne Erfolg.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham im Mai 2025

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

