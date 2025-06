Tatort mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer überzeugt

Adele Neuhauser (66) und Harald Krassnitzer (64) glänzen in einem ihrer letzten Tatort-Einsätze erneut mit ihrem unverwechselbaren Wiener Charme. Im Fall "Wir sind nicht zu fassen!" ermitteln Bibi Fellner und Moritz Eisner, nachdem ein rechtsradikaler Aktivist bei einer Demonstration ums Leben gekommen ist. Mit gewohntem Schmäh und starker Dynamik liefern die beiden ein Ermittlerduo, das diesen temporeichen Politthriller – eine gelungene Mischung aus schwarzem Humor und Spannung – zu einem echten Highlight macht. Während sich die Ereignisse in der österreichischen Hauptstadt zuspitzen, wird eines klar: Diese zwei werden dem Publikum fehlen.

Der Fall, in dem die beiden Kommissare zwischen Staatsschutz und der radikalen Gruppe "KAPO" ermitteln, zeigt einmal mehr, warum die Wiener Tatort-Folgen so besonders sind. Auch wenn einige Figuren laut Kino.de überzeichnet wirken und die Handlung stellenweise etwas konstruiert erscheint, bleibt die Dynamik zwischen Bibi und Moritz das Herzstück der Episode. Mit pointierten Dialogen und ihrem typischen Humor bringen sie selbst in ernsten Momenten Leichtigkeit ins Spiel. Erste Entwicklungen deuten sich auch bei der Figur Meret Schande an, die in dieser Folge mehr Raum erhält und beweist, dass sie für größere Aufgaben gewappnet ist. Ihre Szenen setzen frische Akzente.

Mit ihrem unverwechselbaren Stil haben Adele und Harald als Ermittlerduo in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Harald ist bereits seit 1999 Teil der "Tatort"-Familie, Adele kam 2011 dazu – gemeinsam formten sie eines der markantesten Teams der Krimireihe. Ihr geplanter Abschied markiert für viele nicht nur in Österreich, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum das Ende einer Ära. Doch bevor es so weit ist, dürfen sich die Zuschauer noch auf drei gemeinsame Einsätze freuen – ein sicher bittersüßer Ausklang für Fans dieser besonderen Krimi-Kombination.

ARD Degeto Film / ORF / Hubert Mican Adele Neuhauer und Harald Krassnitzer in ihren "Tatort"-Rollen

rbb/ORF/Ali Schafler Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, "Tatort"-Stars

