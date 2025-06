Stefan Mross kehrt erneut mit "Immer wieder sonntags" zurück

Stefan Mross (49) kehrt mit seiner beliebten Show "Immer wieder sonntags" ins Fernsehen zurück. Ab dem 15. Juni 2025 wird der Musiker und Moderator in insgesamt zwölf Live-Ausgaben jeden Sonntagvormittag bis Ende August live aus dem Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust auf Sendung gehen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Erlebnis-Resorts hervor. Um 10 Uhr startet die Musik- und Unterhaltungsshow im Ersten und wird zusätzlich in der ARD Mediathek bereitgestellt. Die diesjährige Saison verspricht nicht nur zwölf abwechslungsreiche Live-Ausgaben, sondern auch kreative Neuerungen, wie etwa die Aktion "Love is in the air", bei der Schlagerfans auch eine romantische Seite des Formats erleben können. Ein großes Finale samt Best-of erwartet die Zuschauer am 7. September.

Zur Feier des 30-jährigen Bestehens der Sendung werden im Laufe der Staffel über 120 Künstler auftreten, darunter bekannte Namen wie Hansi Hinterseer (71), Peggy March und Oli P. (46). Eine besondere Attraktion ist auch dieses Jahr die "Starküche", in der prominente Gäste Gerichte mit einer persönlichen Geschichte zubereiten. Die Sommerhitparade kehrt ebenfalls zurück und bietet den Zuschauern spannende Duelle zwischen Nachwuchstalenten. Die jüngsten Sängerinnen und Sänger dürfen am berühmten "roten Mikrofon" ihre Fähigkeiten präsentieren, während Ronja Forcher (28) das Team erneut als Reporterin und Sängerin bereichert. Mit ihrem Einsatz sollen Menschen gewürdigt werden, die Außergewöhnliches geleistet haben.

Stefan Mross, der seit 2005 als Moderator das Gesicht der Sendung ist, bringt auch dieses Jahr seine bekannte Hingabe und Begeisterungsfähigkeit mit. Dabei ist seine Beziehung zu "Immer wieder sonntags" von persönlicher Leidenschaft gekennzeichnet, auch wenn es anfangs keine Selbstverständlichkeit war, dass er die Show übernahm. Nach anfänglicher Skepsis entwickelte sich sein Name aber zu einer festen Institution im Schlager-TV. Über das Jubiläum freut sich Stefan besonders: "Das lange Warten hat ein Ende: Es geht wieder los. Ich freue mich darauf, dass bei uns Kinderstars und junge Hitparadenteilnehmer direkt neben den ganz Großen der Musikbranche singen. Ich freue mich darauf, dass es lustig, überraschend und emotional wird. Und ich hoffe, dass bei uns unter dem Schlagerhimmel auch die Liebe einzieht."

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

