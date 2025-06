Alexander Freund ist aus tiefer Leidenschaft bei BTN dabei

Alexander Freund ist seit dem Jahr 2011 ein fester Bestandteil der Reality-Sendung Berlin - Tag & Nacht und widmet sich der Serie und seiner Rolle Schmidti mit großer Leidenschaft. Gemeinsam mit Kollegen wie Marcel Maurice Neue (35) und Lutz Schweigel (52), der den Charakter Papa Joe spielt, gehört Alexander zu den Gesichtern der ersten Stunde. Im Gespräch mit Promiflash erklärte er: "Wir wussten ja gar nicht, wo die Reise hingeht, und deswegen steckt da ja auch ganz viel Liebe mit drin." Für Alexander ist die Serie ein absolutes Herzensprojekt, weshalb er auch bekräftigt: "Also, so lange wie 'Berlin - Tag & Nacht' mich haben will, bleibe ich auch."

Dabei war die Schauspielerei ursprünglich gar nicht Teil von Alexanders Lebensplan. Der gelernte Kfz-Mechatroniker hatte sich zunächst in verschiedenen beruflichen Feldern ausprobiert und war auf der Suche nach seiner wahren Leidenschaft. Die Entdeckung der Schauspielkunst kam für ihn unerwartet, wie er selbst berichtet: "Ich bin durch Zufall in diese Branche reingerutscht und habe dann erst entdeckt, wie viel Spaß und wie viel Freude mir das auch bringt, sich künstlerisch zu verwirklichen. Das war wirklich so ein Aha-Moment für mich." Die Entscheidung, den Weg vor die Kamera zu wagen, habe er bis heute nicht bereut.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich nicht nur die Serie zu einem Herzensprojekt – auch Alexanders Serienkollegen wuchsen ihm ans Herz. Ganz besonders Marcel Maurice Neue, der in der Sendung seinen besten Freund Krätze verkörpert. Mit dem Hobby-Fußballer erlebte er auch seinen persönlich liebsten Drehmoment. "Mein schönster Moment bei 'Berlin - Tag & Nacht': Das war, als ich mit Marcel alias Krätze zusammen die Geschichte mit dem Aneurysma gedreht habe, weil das einfach so eine emotionale Sache war, bei der man sich auch fallen lassen musste. Und ich habe mich bei niemandem besser aufgehoben gefühlt als bei Marcel", erinnerte sich Alexander im Promiflash-Interview. Sie haben die Emotionen gemeinsam durchlebt, was "wirklich schön" gewesen sei.

Alexander Freund, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Marcel Maurice Neue und Alexander Freund, BTN-Darsteller

