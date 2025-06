Prinz William kann sich laut seiner Kate glücklich schätzen

Dass Prinzessin Kate (43) mit Prinz William (42) die große Liebe gefunden hat, ist wohl unumstritten. Doch als eine Freundin der heutigen Prinzessin von Wales ihr einst sagte, sie habe großes Glück, den beliebten Thronfolger für sich gewonnen zu haben, ließ Kate eine klare Nachricht folgen, wie das Magazin Mirror berichtet. Mit den Worten "Er hat Glück, mich zu haben" stellte sie selbstbewusst klar, dass in ihrer Beziehung beide Partner gleichermaßen einander wertschätzen. Diese Schlagfertigkeit sorgte dafür, dass Kate von Beginn an als bodenständige, aber selbstbewusste Partnerin von William wahrgenommen wurde.

Das Paar, das sich damals beim Studium an der Universität von St Andrews kennengelernt hatte, konnte seitdem viele Höhen und einige Tiefen durchstehen. Nach einer längeren Datingphase, die auch eine kurze Trennung beinhaltete, entschieden sie sich schließlich für eine gemeinsame Zukunft und traten im April 2011 vor den Traualtar. In den letzten Monaten musste die Familie besonders schwierige Zeiten bewältigen, nachdem bei Kate eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Dennoch bewies sie mit ihrer Stärke einmal mehr, warum sie als zukünftige Königin und als Ehefrau geschätzt wird. "Die letzten neun Monate waren unglaublich herausfordernd", erklärte Kate kürzlich in einer emotionalen Nachricht, in der sie betonte, dass solche Erfahrungen eine völlig neue Perspektive auf das Leben eröffnen können.

Der 29. April im vergangenen Monat markierte den 14. Hochzeitstag des Paares, den sie auf der Isle of Mull in Schottland feierten. Die beiden traten stilvoll auf und strahlten Ruhe und Harmonie aus, während sie sich in der Öffentlichkeit zeigten. Ihr gemeinsames Auftreten nach den schwierigen Monaten, die unter anderem von gesundheitlichen Sorgen geprägt waren, unterstreicht nicht nur ihre geschlossene Einheit, sondern zeigt auch, wie sehr sie als Team zusammengewachsen sind. Dabei erinnern sie immer wieder daran, dass es oft die einfachen Dinge im Leben sind, die am meisten zählen: Liebe und gegenseitiger Respekt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im April 2024

ActionPress / Tim Rooke / SIPA Prinz William und Prinzessin Kate auf der Isle of Mull

