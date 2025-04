Endlich: Der neue Berliner Tatort wurde fertig gedreht

Corinna Harfouch (70) und Mark Waschke (53), das Ermittlerduo des Berliner Tatorts, standen erneut gemeinsam vor der Kamera. Zwischen dem 7. März und 7. April 2025 fanden die Dreharbeiten für ihren neuesten Fall an verschiedenen Drehorten in der Hauptstadt statt, darunter Friedrichshain, Kreuzberg, Charlottenburg und der ehemalige Flughafen Tegel. Die Handlung dreht sich um den Mord an einem jungen venezolanischen Lieferdienst-Fahrradfahrer. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Verkehrsunfall aus, doch schnell wird klar, dass das Opfer in unfassbare Machenschaften verwickelt war. Laut quotenmeter.de ist die Ausstrahlung des Krimis für Herbst 2025 im Ersten geplant.

Das Drehbuch für die Episode stammt von Dagmar Gabler, die gemeinsam mit Josefine Scheffler und Thomas André Szabó auch an der Stoffentwicklung beteiligt war. Torsten C. Fischer führte Regie, während die Schiwago Film für die Produktion des packenden Krimis verantwortlich war. Besonders brisant ist die Handlung: Der Tote, Tomás Rey, lebte mit seinem Bruder und einem Mitbewohner unter falschem Namen illegal in Berlin und hatte eine Affäre mit Annika Haupt, einer Sicherheitsmitarbeiterin der Bundesdruckerei. Schnell gerät diese Frau ins Visier der Ermittler – ist sie die Täterin oder selbst nur eine Schachfigur in einem viel größeren Spiel?

Corinna, die seit Ende 2022 den Berliner "Tatort" als Nachfolgerin von Meret Becker bereichert, ist mittlerweile bestens in ihrer Rolle angekommen und überzeugt mit ihrer prägnanten Darstellung. Während Mark, der seit 2015 den Ermittler Robert Karow spielt, für seine kühle Professionalität bekannt ist, bringt Corinna als Susanne Bonard eine völlig neue Dynamik in die Partnerschaft ein. Besonders Fans lobten in der Vergangenheit, dass die Chemie zwischen den beiden Protagonisten spürbar sei, obwohl sie im Film oft aneinandergeraten. Der neue "Tatort" dürfte also nicht nur wegen seiner fesselnden Handlung, sondern auch dank des komplexen Zusammenspiels der Charaktere viele Zuschauer begeistern.

Andreas Rentz/Getty Images Corinna Harfouch für die "Was bleibt"-Aktion auf der Berlinale

Marquardt,Christian / ActionPress Corinna Harfouch auf der "LARA"-Filmpremiere im Delphi Filmpalast Berlin

