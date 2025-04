So düster wird der Oster-Tatort mit Wotan Wilke Möhring

An Ostermontag erwartet die Tatort-Zuschauer um 20:15 Uhr ein nervenaufreibender Thriller, der unter die Haut geht. Im Mittelpunkt steht Wotan Wilke Möhring (57) als Thorsten Falke, der gemeinsam mit der Ermittlerin Yael Feldman, gespielt von Peri Baumeister, in Hannover nach einem brutalen Doppelmord am Hauptbahnhof fahndet. Mithilfe einer neuartigen KI-gestützten Software gerät René Kowalski, ein psychisch labiler Mann, ins Visier. Doch als dieser sich vor Panik aus dem Fenster stürzt und ein weiterer Mord geschieht, droht der Fall in einem Sumpf aus Chaos und Bedrohung zu versinken, wie kino.de berichtet.

Dieser neue "Tatort" zeigt sich als düsterer Verschwörungsthriller, der Hochspannung und Schockmomente gekonnt miteinander vermischt. Während die Künstliche Intelligenz scheinbar präzise Täterprofile erstellt, stellt sich die Frage, ob Technik der klassischen Polizeiarbeit tatsächlich immer überlegen ist – ein Konflikt, der sich durch die gesamte Episode zieht. Zudem schürt das beklemmende Setting in Kombination mit einer durchgehend düsteren Bildsprache eine intensive Atmosphäre, die bis zur letzten Minute anhält. Die Schweizer Regisseurin Viviane Andereggen, erstmals bei einem deutschen "Tatort" am Ruder, versteht es, den Zuschauern Gänsehaut zu bereiten.

Wotan, dessen Figur zuletzt den tragischen Verlust seiner langjährigen Kollegin Julia Grosz, dargestellt von Franziska Weisz (44), verarbeiten musste, spielt sich mit diesem Fall in die Herzen der Zuschauer. Seit über zehn Jahren ist der Schauspieler mittlerweile Teil der "Tatort"-Welt und beweist immer wieder Vielseitigkeit. Die Chemie mit Partnerin Julia wird zwar vom Publikum vermisst, doch neue Nebenfiguren wie Yael scheinen frischen Wind in die Serie zu bringen. Ob sie eine dauerhafte Rolle an Thorstens Seite einnimmt, ist jedoch noch offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peri Baumeister, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Franziska Weisz, Juli 2024

Anzeige Anzeige