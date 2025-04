Kathrin Ackermann feiert mit 87 Jahren "Tatort"-Comeback

Kathrin Ackermann feiert nach vier Jahren Pause ihr Comeback im Tatort – und das mit stolzen 87 Jahren. Die Münchner Schauspielerin schlüpft erneut in ihre Paraderolle der Annemarie Lindholm, der Mutter von Maria Furtwänglers (58) Figur Charlotte Lindholm. "Dass ich wieder mitspielen darf, ist eine große Freude", sagte sie in einem Interview mit Bild. Besonders glücklich sei sie, wieder mit Maria zusammenzuarbeiten, die auch im realen Leben ihre Tochter ist: "Ich stehe so gern mit Maria vor der Kamera. Das macht Spaß und sie kümmert sich immer sehr süß um mich."

Wann die Dreharbeiten stattfinden und der Krimi ausgestrahlt wird, ist bisher noch unklar. Zwischen 2004 und 2021 war Kathrin in insgesamt 20 "Tatort"-Episoden zu sehen und hatte bei Fans als resolute Mutterfigur Annemarie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ihre Rückkehr dürfte daher nicht nur die Schauspielerin selbst, sondern auch viele Zuschauer begeistern. In der Serie wohnt Annemarie künftig in einem Altersheim – eine Situation, die die Schauspielerin im realen Leben jedoch eher mit Unbehagen betrachtet. "Für mich eine schreckliche Vorstellung", erklärte Kathrin im Interview und hoffe, dass ihr so etwas erspart bleibt.

Die Schauspielerin sprach in diesem Zusammenhang auch offen über das Thema Sterbehilfe. Kathrin betonte, dass sie ihr Leben lang selbstbestimmt gelebt habe und dies auch am Ende ihres Lebens so beibehalten wolle. "Ich kenne Menschen, die das gemacht haben, und werde das mit meiner Tochter besprechen. Ich denke, sie würde das richtig finden", erklärte sie.

Getty Images Maria Furtwängler und Kathrin Ackermann bei der Premiere von "Am Ende der Wahrheit" in München

Getty Images Maria Furtwängler und Kathrin Ackermann beim Bernhard Wicki Award in München

