AJ gibt Einblick in "Building the Band" mit Liam Payne (†)

AJ McLean (47) hat am 31. Mai beim Netflix-Tudum-Event in São Paulo erstmals Aufnahmen der neuen Serie "Building the Band" enthüllt. Wie People berichtet, ist die Show das letzte Projekt von Liam Payne (✝31), der im Oktober 2024 tragisch ums Leben kam. Der Sänger war bei dem Format, das im Stil von The Voice aufgebaut ist, als Gastjuror an der Seite von Nicole Scherzinger (46) und Kelly Rowland (44) tätig. AJ, der das Format moderiert, schwärmte: "Dieses Konzept ist wie nichts, was ihr vorher gesehen habt!" Besonders betonte er, dass es bei der Serie vor allem um "Chemie innerhalb einer Band" gehe.

In der Serie suchen talentierte Sänger aus der ganzen Welt ihre zukünftigen Bandkollegen aus, ohne sie vorher zu sehen. Stattdessen müssen sie sich ausschließlich auf ihre Sinne und die musikalische Chemie verlassen, bevor sie aufeinandertreffen. Eine erste Vorschau gewährt Einblicke in die ersten Momente der Show, in denen die Musiker in separaten Kabinen einander zuhören und die Darbietungen ihrer Kollegen bewerten. Dabei entsteht ein Mix aus starken Emotionen und Gänsehautmomenten. Das Konzept soll nicht nur Spannung aufbauen, sondern auch die Dynamik und die Herausforderungen bei der Kreation einer erfolgreichen Band sichtbar machen. Netflix plant, das fertig produzierte Format, das von Liam posthum begleitet wird, im Sommer 2025 auszustrahlen.

Für AJ hat die Zusammenarbeit mit Liam eine besondere Bedeutung, wie er in einem Gespräch bei der '90s Con' im März 2025 erklärte. Er und Liam bauten schnell eine Verbindung auf und empfanden Parallelen in ihren Lebensgeschichten, insbesondere im Hinblick auf ihre Kämpfe und Erfolge bei der Überwindung schwieriger Lebensphasen. AJs Hommage nach Liams Tod, dass die Serie diesem gewidmet ist, zeigt, wie tief die Zusammenarbeit die Beteiligten berührt hat. Liams Engagement für das Projekt und seine Vision inspirieren bis heute – ein Vermächtnis, das in "Building the Band" ein Echo finden wird.

Instagram / nicolescherzinger Liam Payne, Kelly Rowland und Nicole Scherzinger

MEGA / Tammie Arroyo / AFF-USA.com Liam Payne, Sänger

