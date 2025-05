Er übernimmt jetzt für das "Tatort"-Duo Nemec und Wachtveitl

Große Veränderungen stehen beim Tatort München bevor: Am Sonntag, den 27. April, lief einer der letzten Fälle mit Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66) als legendäres Ermittler-Duo Batic und Leitmayr. Nach 100 gemeinsamen Fällen verabschieden sich die beiden Schauspieler in der Saison 2025/2026 endgültig aus der Krimireihe. Ab 2026 übernimmt Carlo Ljubek die Rolle des neuen Kriminalhauptkommissars Nikola Buvak und wird die Münchner Mordkommission leiten, unterstützt von Ferdinand Hofer, der weiterhin als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann an Bord bleibt. Das berichtet die Abendzeitung München. Die Dreharbeiten für das aufgefrischte Team starten Ende 2025.

Mit der Wahl von Carlo Ljubek setzt der Bayerische Rundfunk auf einen erfahrenen Schauspieler, der nicht nur viel Bühnenerfahrung, sondern auch persönliche Verbundenheit zu München mitbringt. Bettina Ricklefs, Programmbereichsleiterin beim BR, betonte, wie sehr man sich über Carlos Engagement freue und dass damit die Tradition eines Ermittler-Duos mit kroatischen und bayerischen Wurzeln fortgesetzt werde. Der Schauspieler selbst ist ebenfalls überglücklich, künftig "Tatort"-Kommissar in der Isar-Metropole zu sein: "'Tatort'-Kommissar in München, das ist eine große Ehre und schöne Herausforderung! Zugleich ein Gefühl warmer Vertrautheit, ein Zurückkehren in eine von meinen so vielen Heimaten."

Im Januar 2024 verkündete der Bayerische Rundfunk, dass das beliebte Ermittler-Duo nach 35 Jahren in den Ruhestand gehen wird. Damals betonte der Sender jedoch, dass noch insgesamt sieben Filme mit den beiden ausgestrahlt werden sollen – um die 100 Fälle vollzumachen. "Als ‘Tatort'-Hauptkommissare haben Udo und ich in den letzten Jahren einige echte Polizeikollegen und einen Münchner Polizeipräsidenten mit in den Ruhestand verabschiedet. Die waren alle etwas jünger als wir. Für uns ein guter Anlass, ebenfalls irgendwann Servus zu sagen", erklärte Miroslav damals ehrlich.

Getty Images Carlo Ljubek, Schauspieler

Getty Images Ferdinand Hofer, Schauspieler

