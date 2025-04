Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer bleiben bei "Tatort"

Harald Krassnitzer (64) und Adele Neuhauser (66) bleiben als Tatort-Kommissare auch in den kommenden Jahren im Einsatz. Nach dem jüngsten Fall "Messer", der im Wiener Gourmet-Milieu spielte, waren viele Fans des Duos besorgt, dass dies das Ende ihrer gemeinsamen Ermittlungen bedeuten könnte. Besonders Adele, die die Rolle der Bibi Fellner verkörpert, hatte angedeutet, dass sie von Fall zu Fall entscheiden würde. Doch nun die Entwarnung: Wie laut Bild bekannt wurde, gehen die beiden auch mindestens bis 2027 weiter auf Verbrecherjagd. Zwei neue Folgen seien bereits abgedreht.

Die Chemie zwischen den Figuren Moritz Eisner und Bibi Fellner, die seit 14 Jahren zusammenarbeiten, hat sich über die Jahre zu einem Markenzeichen entwickelt. Schauspieler Harald betont in einem Interview, wie besonders das Miteinander der beiden Charaktere ist: "Ich denke, ihre Verbindung ist so tief, gerade weil sie nicht vollends geklärt ist. Das ist es, was Adele und mich an unseren Figuren am meisten fasziniert." Diese Dynamik, sowohl im Beruflichen als auch im Persönlichen, sei zentral für den Erfolg des Duos. In der Folge "Messer" wird diese emotionale Bindung deutlich, als Eisner das Gespräch mit Fellner vermeidet, da er fürchtet, sie könne ihn und den Job verlassen. Auch Neuhauser erklärte, wie sehr sie die Unsicherheit und den inneren Zwiespalt ihrer Rolle faszinieren, die sich mit den Belastungen ihres Berufs schwertut.

Privat sind die beiden Schauspieler ebenfalls enge Verbündete, was sich in ihrer einzigartigen Chemie auf dem Bildschirm zeigt. Harald Krassnitzer, 1960 in Österreich geboren, ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschsprachigen Film- und Fernsehwelt. Adele Neuhauser zählt durch ihre Vielseitigkeit und ihre charismatische Präsenz zu den herausragenden Persönlichkeiten der Branche. Gemeinsam haben sie den Wiener "Tatort" mit ihrer Darstellung geprägt und ein Team geschaffen, das nicht nur Fälle löst, sondern auch die Zuschauer mit der emotionalen Tiefe ihrer Figuren in den Bann zieht.

Getty Images Adele Neuhauser im Januar 2024

ARD Degeto Film / ORF / Hubert Mican Adele Neuhauer und Harald Krassnitzer in ihren "Tatort"-Rollen

