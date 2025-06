Herzogin Meghan kassiert Korb von Countrystar Dolly Parton

Country-Ikone Dolly Parton (79) soll eine Einladung von Herzogin Meghan (43) ausgeschlagen haben, bei deren Netflix-Serie "With Love, Meghan" mitzuwirken. Laut Kinsey Schofield, die im Podcast "The Nerve with Maureen Callahan" über den Vorfall sprach, habe das Management der Sängerin das Angebot abgelehnt, da man ihr Image nicht gefährden wollte. "Meghans Team war außer sich vor Wut", so Kinsey. Besonders, da Dolly selbst im Lifestyle-Segment gut etabliert ist, habe man einen negativen Einfluss auf ihre bisher makellose Reputation gefürchtet. Die 79-Jährige vertreibt seit mehreren Jahren erfolgreich Fertiggerichte und Backmischungen auf ihrer Website.

Die Serie "With Love, Meghan", die im März ihr Debüt auf Netflix feierte, konnte bereits einige Prominente vor die Kamera locken. Unter anderem waren die Schauspielerin Mindy Kaling (45) und Meghans langjährige Freundin Abigail Spencer (43) in der Sendung zu sehen. Eine zweite Staffel, deren Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind, wurde vom Streamingdienst für den Sommer angekündigt. Auf Social Media machte Meghan dafür auch direkt ordentlich Werbung und rief ihre Fans dazu auf, bis dahin die bisherigen Folgen noch einmal zu schauen. Ob mit oder ohne Unterstützung aus dem Country-Genre – die Herzogin bleibt hoch motiviert.

Dass Dolly tatsächlich in der Lage ist, so eine Bitte auszuschlagen, dürfte viele verwundern: Sie ist bekannt für ihr großes Herz und ihre Hilfsbereitschaft. Besonders ihre 1995 gegründete Lese-Initiative "Imagination Library" ist für sie ein Herzensprojekt, mit dem sie gegen Jugendanalphabetismus vorgehen möchte: Teilnehmende Kinder erhalten jeden Monat bis zum Kindergartenbesuch ein Buch. Auch in der Forschung hat die Sängerin Spuren hinterlassen: Ihre Spende an das Vanderbilt University Medical Center half maßgeblich bei der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs. So vereint Dolly Entertainment und soziales Engagement – konsequent, bodenständig und mit dem festen Glauben daran, dass Veränderung bei den Kleinsten beginnt.

Anzeige Anzeige

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton in New York City, 2016

Anzeige Anzeige