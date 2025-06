Emilie Kisers Freundin ehrt ertrunkenen Sohn Trigg (†3)

Vor wenigen Wochen verlor Emilie Kiser ihren dreijährigen Sohn nach einem Unglück im Pool. In der für die TikTokerin schwierigen Zeit sind auch ihre Freundinnen für sie da. So teilt jetzt ihre Freundin Avery Woods einen bewegenden Tribut an Emilies Sohn auf TikTok. In einem Video zeigt Avery, wie sie ihr Make-up aufträgt. Im Hintergrund ist eine melancholische Musik zu hören. Den Fans dürfte aber besonders ihre Kette ins Auge springen. Auf einer goldenen Scheibe ist der Name des verstorbenen Jungen zu lesen: Trigg. Ihre Follower sind tief berührt von der liebevollen Geste. "Ich wusste, dass es real ist, aber diese Kette hat es richtig real gemacht. Es tut mir so leid für Emilie", schreibt ein Fan, und ein anderer meint: "Ich liebe deinen stillen Tribut an einen jungen Mann, der sehr vermisst wird."

Der Tod von Emilies Sohn wurde Mitte Mai bekannt. Der US-TV-Sender KPHO-TV berichtete, dass der Kleine im Pool auf dem Anwesen der Influencerin in Arizona verunglückte. Die Rettungskräfte mussten den Jungen offenbar mehrfach wiederbeleben, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nur wenige Tage nach dem Unfall soll er seinen Verletzungen erlegen sein. Die Polizei bestätigte den Vorfall schließlich. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist derweil nicht bekannt. Auf Emilies Social-Media-Kanälen herrschte schon wenige Tage vor der Todesmeldung traurige Stille. Da die US-Nachrichten über den Unfall berichteten, befürchteten ihre Fans schon, dass es sich bei dem Jungen um ihren Sohn handelte.

Bisher meldete Emilie sich noch nicht selbst bei ihrer Community. Wie schwer der Verlust für sie zu verarbeiten ist, erklärte allerdings ihr Anwalt gegenüber NBC News. "Emilie versucht ihr Bestes, um für ihren überlebenden Sohn, den zwei Monate alten Theodore, da zu sein. Aber jeder Tag ist ein Kampf", so der Jurist. Die US-Amerikanerin und ihr Mann Brady würden derzeit "den schlimmsten Albtraum eines Elternteils" durchmachen. Da aber sowohl die Medien als auch die Online-Community großes Interesse an dem Fall haben, sei es für die Familie schwer, in Ruhe zu trauern. Emilies Anwalt betonte, das sei eine massive Verletzung ihrer Privatsphäre.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Sohn

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann mit ihrem Sohn, Februar 2025

