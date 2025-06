Mit 41 Jahren: Katherine Ryan erwartet ihr viertes Baby

Katherine Ryan (41) ist schwanger. Dies bestätigte sie exklusiv gegenüber Hello!. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bobby Kootstra, mit dem sie seit 2019 in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, darf sich die kanadische Komikerin schon bald über ein neues Familienmitglied freuen. Die Moderatorin hat bereits drei Kids: Sohnemann Fred (3), Töchterchen Fenna (2) und die 15-jährige Violet, die aus einer früheren Beziehung stammt.

Katherine hat bereits zuvor angedeutet, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünscht. In ihrer TV-Show "At Home With Katherine Ryan" sprach die 41-Jährige offen über Herausforderungen und Hoffnungen im Hinblick auf ihre Familienplanung. Dass sie mit über 40 Jahren weniger Eizellen habe, sei normal, erklärte sie, fügte jedoch hinzu: "Aber ich hätte immer noch gerne ein viertes Baby." Katherine hat in der Vergangenheit auch Erfahrungen mit Fehlgeburten gemacht, die sie offen in ihrem Podcast "Telling Everybody Everything" thematisierte. Trotz dieser schwierigen Zeiten behielt sie ihre positive Einstellung und plante sogar ihren engen Tourplan rund um mögliche Schwangerschaften und Familienzeit.

Vergangenes Jahr berichtete Katherine, dass sie innerhalb von fünf Jahren drei Fehlgeburten erlitten hatte. Die Fehlgeburten waren jedoch nicht die einzige gesundheitliche Herausforderung für sie. In ihrem Podcast enthüllte sie vor wenigen Monaten, dass bei ihr nun zum zweiten Mal Hautkrebs diagnostiziert wurde. Das Muttermal wurde mittlerweile jedoch erfolgreich entfernt.

Getty Images Katherine Ryan und Bobby Kootstra

Getty Images Katherine Ryan im Juni 2025 in London

