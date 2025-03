Komikerin Katherine Ryan offenbart zweite Hautkrebsdiagnose

Katherine Ryan (41) hat besorgniserregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt. Wie die kanadische Komikerin in ihrem Podcast "Telling Everybody Everything" berichtet, wurde bei ihr zum zweiten Mal Hautkrebs diagnostiziert. Ein Muttermal, das sich im Laufe der Zeit veränderte, habe ihr Sorgen bereitet. Sie sei davon ausgegangen, dass es sich dabei um ein Melanom handeln könnte und ließ das vorsichtshalber von einem Hautarzt untersuchen. Dieser sei sich wohl nahezu sicher gewesen, dass das Mal ungefährlich sei, und schickte sie nach dem ersten Besuch mit einer – wie sich später herausstellte – falschen Diagnose nach Hause. Doch sie hörte auf ihren Körper, ließ den Fleck erneut untersuchen und einen Abstrich davon einsenden. Wenig später habe Katherine dann einen Anruf und so bestätigt bekommen, dass es sich dabei wirklich um ein Melanom handle. Das Mal habe sich die 41-Jährige aber mittlerweile entfernen lassen.

Eine derartige Diagnose ist für Katherine nicht neu. Bereits mit 21 Jahren wurde bei ihr ein Melanom im fortgeschrittenen Stadium an ihrem Bein festgestellt. Damals musste eine größere Gewebeentnahme vorgenommen werden, die jedoch ohne chemotherapeutische Nachbehandlung auskam. "Ich musste eine Vollnarkose und eine Operation machen lassen, um die Größe eines Golfballs aus meinem Bein zu entfernen, denn wenn man über Melanome Bescheid weiß, weiß man, dass es eine tödliche Form von Hautkrebs ist und sich schnell ausbreitet", erklärte sie. Aufgrund dieser Erfahrung habe sie ihrem Gefühl vertraut, als sich das neue Muttermal veränderte. "Man muss ganz klar sein eigener Anwalt sein", klärte sie im Podcast auf.

Neben ihrem aktuellen Kampf gegen Hautkrebs lebt Katherine bereits seit Jahren mit der Autoimmunerkrankung Lupus. Diese wurde bei ihr 2007 diagnostiziert, nachdem sie über Monate hinweg mit unklaren Symptomen sowie Fehldiagnosen zu kämpfen hatte. Katherine hat offen über die Herausforderungen berichtet, die die Krankheit mit sich bringt, und dabei betont, wie wichtig es für sie sei, Stress zu vermeiden und auf ihre Gesundheit zu achten. Bekannt für ihren bissigen Humor auf der Bühne und in diversen TV-Shows, zeigt sich die Entertainerin auch in schwierigen persönlichen Phasen als Kämpferin. "Ich höre auf meinen Körper", so Katherine, die trotz allem positiv nach vorne schaut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katherine Ryan, kanadische Komikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Komikerin Katherine Ryan im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige