Katherine Ryan schießt gegen Männer von Bonnies Sex-Marathon

Die kanadische Komikerin Katherine Ryan (41) ließ auf Instagram kein gutes Haar an den Männern, die an Bonnie Blues umstrittenem Sex-Marathon teilnahmen. Der OnlyFans-Star behauptet, in zwölf Stunden mit 1.057 Männern geschlafen und damit einen Weltrekord gebrochen zu haben. Katherine richtete ihre Kritik nun jedoch nicht vorrangig an Bonnie, sondern an die Herren, die stundenlang Schlange standen, um sich für ein paar Sekunden mit dem Erotikmodel zu vergnügen. "Was ist falsch mit Männern?", wetterte Katherine und ergänzte brüskiert: "Mit ihren dummen, haarigen Beinen, während sie in diesem Korridor darauf warten und denken: 'Hier bin ich, um 45 Sekunden in ihr zu sein, es wird ganz toll!'"

Laut Katherine wäre es gar nicht erst zu dem Sex-Marathon gekommen, würde es nicht derart viele Männer geben, die sich bereit erklärt hätten, mit einer fremden Frau intim zu werden. "Manche davon haben mit Sicherheit eine Frau zu Hause, von der sie geliebt werden", überlegte die "Die Diva"-Darstellerin ferner. Auf Social Media erhielt die Comedienne für ihre Worte viel Zuspruch. "Katherine, das hättest du nicht besser ausdrücken können!", feierte sie unter anderem ein Nutzer der Onlineplattform.

Bonnie Blue, deren Aktionen sowohl Bewunderung als auch Kritik hervorrufen, zeigt sich jedoch unbeeindruckt von dieser und weiterer Reaktionen. Sie erklärte, dass ihr "Körper heilig" sei und sie ihn teilen wolle, wie sie es selbst für richtig halte. Auch die blauen Flecken, Wunden und Schmerzen, die der Sex-Marathon bei der Medienpersönlichkeit hinterlassen hatten, kümmern sie nicht. "Ich genieße es, wenn sie Spuren hinterlassen, ob es nun Handabdrücke, Bisswunden oder blaue Flecken sind. Das macht mir nichts aus, ich mag das", fasste Bonnie in einem YouTube-Video stolz zusammen.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, OnlyFans-Star

