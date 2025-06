Renée Zellweger weinte bei "Bridget Jones" um Colin Firth

Renée Zellweger (56) hat bei den Dreharbeiten zum neuen Bridget Jones-Film Momente tiefer Emotionalität erlebt. Die Schauspielerin kehrt in "Bridget Jones – Verrückt nach ihm" in ihre Rolle als Bridget zurück, diesmal als verwitwete Mutter, nachdem ihr Filmpartner Mark Darcy, gespielt von Colin Firth (64), verstorben ist. Obwohl sich die Filmfigur Bridget mit dem Verlust arrangiert hat, fiel es Renée schwerer, die Drehs mit Colin abzuschließen. "Es war ein richtiger Schlag in die Magengrube", beschrieb sie das Gefühl, ihren langjährigen Filmpartner in seiner Rolle ein letztes Mal in Aktion zu sehen gegenüber Variety. Die Szenen, in denen Colin als Vision erscheint, brachten die Schauspielerin unerwartet zum Weinen.

Die emotionale Herausforderung habe vor allem darin gelegen, dass die Szenen ursprünglich keine Trauer darstellten, erklärte Regisseur Michael Morris. Doch Renée wurde klar, dass damit ein Kapitel geschlossen wurde – nicht nur für den Charakter Bridget, sondern auch für ihre Zusammenarbeit mit Colin. "Es fühlte sich so endgültig an", sagte sie und fügte hinzu, dass sie diesen Moment der Trennung von einem "geliebten fiktiven Charakter" als sehr einschneidend empfand. Das Publikum begleitet Bridget in diesem neuen Film durch den Alltag als Single und Mutter, nachdem sie im letzten Teil 2016 ihr Happy End mit Mark erlebte, der sich als Vater ihres Kindes herausstellte.

Renée, die als Bridget in den vergangenen Jahren Kultstatus erreichte, hat mehrfach durchblicken lassen, wie viel ihr diese Rolle bedeutet. Bereits zuvor erklärte die Schauspielerin, dass sie sich gut vorstellen könne, dieses Kapitel noch weiterzuführen. Für ihre zahlreichen Fans bleibt ihre Figur, trotz der oft chaotischen und unsicheren Seiten, ein Sinnbild für Lebensfreude und Authentizität. Besonders faszinierend ist für viele, wie überzeugend Renée über die Jahre die Weiterentwicklung der Figur gespielt hat – vom romantischen Single über die Ehefrau bis hin zur alleinerziehenden Mutter.

Getty Images Renée Zellweger und Colin Firth im September 2016

ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones

