Renée Zellweger verkauft ihre Traumvilla in Kalifornien

Renée Zellweger (55), die mit ihrer Verkörperung der Bridget Jones weltweit Berühmtheit erlangte, trennt sich von ihrem luxuriösen Anwesen in den Topanga Hills in Kalifornien, wie das Magazin OE24 berichtet. Die Oscar-Preisträgerin, die aktuell im vierten Teil der populären "Bridget Jones"-Reihe im Kino zu sehen ist, hat ihre beeindruckende Villa für rund acht Millionen Dollar (umgerechnet etwa sieben Millionen Euro) auf den Markt gebracht. Das traumhafte Hacienda-Anwesen, das Renée mit großer Hingabe renovierte, bietet nicht nur einen spektakulären Blick auf die umliegende Natur, sondern auch absolute Privatsphäre. Nun wird der Ort, an dem Renée Ruhe und Inspiration fand, wohl bald in andere Hände übergehen.

Das weitläufige Anwesen, dessen Fotos dem Magazin OE24 vorliegen, erstreckt sich über knapp 10 Hektar und verfügt über vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer und zahlreiche luxuriöse Extras. Besonders die detailverliebte Gestaltung macht das Haus einzigartig: Venezianisch verputzte Bögen, spanische Fliesen und rustikale Holzbalken sorgen im Inneren für eine charmante und zugleich elegante Atmosphäre. Das Herzstück des Hauses ist die Poolterrasse mit Infinity-Pool, die einen unvergleichlichen Blick über die Canyons eröffnet. Auch im Außenbereich verzaubert die Villa mit privaten Wanderwegen und liebevoll gestalteten Terrassen, die die Schönheit der kalifornischen Landschaft unterstreichen. Renée verwandelte das Anwesen in einen Ort, der gleichermaßen Entspannung und Inspiration bietet.

Abseits des Immobiliengeschäfts steht Renée durch ihre Verkörperung der Bridget Jones derzeit wieder voll im Fokus. Die Komödien-Reihe, die sie zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods machte, ist nach mehreren Jahren mit einem neuen Film zurück, der in den Medien viel Aufmerksamkeit erregt. Privat ist die Texanerin ein Fan von Architektur und Interior Design, was auch in der Gestaltung ihres Anwesens deutlich wird. Renée, die privat nach wie vor ein zurückgezogenes Leben führt, lobte in Interviews oft die Naturverbundenheit und Ruhe ihrer Traumvilla – ein Zuhause, das sie mit Leidenschaft in ein wahres Paradies verwandelte.

Getty Images Hugh Grant und Renée Zellweger, Januar 2025

Getty Images Renée Zellweger bei den Oscars 2005

