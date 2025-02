Renée Zellweger zögert trotz Mr. Right mit Hochzeitsplänen

Renée Zellweger (55), bekannt aus dem Filmklassiker Bridget Jones, und der britische TV-Moderator Ant Anstead (45) sind seit über drei Jahren ein glückliches Paar. Obwohl Ant den Bund fürs Leben erneut schließen möchte, scheint Renée nicht in Eile zu sein, diesen Schritt zu gehen. Insider verrieten Daily Mail, dass sie die aktuelle Beziehung, genauso wie sie ist, sehr schätze. "Sie sind seit drei Jahren zusammen. Sie liebt die Beziehung so, wie sie ist. Sie hat so viele Paare gesehen, die glücklich waren, nur um sich dann kurz nach ihrer Heirat zu trennen. Warum also sollte sie es riskieren?" Ihre letzte Ehe mit dem Countrysänger Kenny Chesney (56), die 2005 nach nur vier Monaten annulliert wurde, hat offenbar Spuren hinterlassen. Auf der Afterparty zur Premiere ihres neuen Films "Bridget Jones: Mad About the Boy" in London wirkte das Paar dennoch verliebt wie am ersten Tag.

Während Renée viel Wert auf ein harmonisches und stabiles Privatleben legt, hat sie angeblich auch keine Scheu gegenüber Ants Familie. Anstead, der mit seiner Ex-Frau Christina Haack (41) den fünfjährigen Hudson hat, lobt die Schauspielerin als unkomplizierten und liebevollen Menschen, der wunderbar in seine Patchworkfamilie integriert sei. Renée hat sich vor einiger Zeit in Südkalifornien niedergelassen, um näher bei Ant und seinem Sohn zu sein. Bei der Afterparty sorgte sie für Gerüchte über eine mögliche Verlobung, als sie mit einem Pflaster am Ringfinger gesehen wurde – ein vermeintliches Indiz für einen versteckten Verlobungsring. Doch konkrete Hinweise auf eine baldige Hochzeit fehlen bisher.

Renées Zögerlichkeit könnte auch in ihrem von Höhen und Tiefen geprägten Liebesleben begründet liegen. Vor ihrer kurzen Ehe mit Kenny Chesney war sie mit Jim Carrey (63) verlobt, doch die Beziehung endete tragisch, wie sie selbst in Rückblicken andeutete. Auch ihre Romanzen mit Jack White (49) und Bradley Cooper (50) erlebten ein abruptes Ende. Trotz allem scheint sich die Schauspielerin in ihrem neuen Lebensabschnitt angekommen zu fühlen. Ihr zurückgezogenes Leben mit Ant und die dazugewonnene Familie geben ihr offenbar das Glück und den Halt, den sie lange gesucht hat – ganz ohne Trauschein. "Renée ist alles andere als kompliziert und steht nicht auf große Dramen", beschreibt ein Insider ihre Persönlichkeit.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin

