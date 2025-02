Vierter "Bridget Jones"-Film legt Rekord-Kinostart hin

Renée Zellweger (55) ist zurück in ihrer Rolle als Bridget Jones – und das Publikum liebt sie mehr denn je. Der vierte Teil der Filmreihe, "Bridget Jones - Verrückt nach ihm", legte an den Kinokassen von Großbritannien und Irland einen sensationellen Start hin. Bereits in den ersten vier Tagen nach Kinostart am 13. Februar spielte der Film beeindruckende 14,2 Millionen Euro ein. Damit brach die romantische Komödie nicht nur den bisherigen Rekord der Reihe, gehalten von "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" aus dem Jahr 2004, sondern sicherte sich auch den erfolgreichsten Start einer Rom-Com aller Zeiten in diesen Ländern, berichtet BBC.

Besonders in Europa ist Bridget Jones auch 24 Jahre nach ihrem ersten Leinwandauftritt nicht aus der Mode geraten. In Ländern wie Polen, Norwegen und den Niederlanden führte der vierte Teil die Kinocharts an. In Großbritannien überholte er sogar größere Produktionen wie den neuen Marvel-Film "Captain America: Brave New World". In Deutschland müssen sich Fans jedoch noch ein wenig gedulden: Der Film startet hier erst am 27. Februar und trifft dabei auf Konkurrenz durch das ebenfalls heiß erwartete Biopic über Musiklegende Bob Dylan (83), das den Titel "Like A Complete Unknown" trägt.

Für Renée Zellweger ist die Rolle der Bridget ein Meilenstein ihrer Karriere. Bereits der erste Film im Jahr 2001, basierend auf den Büchern von Helen Fielding (67), machte sie weltweit zum Star. Auch die Fortsetzungen aus den Jahren 2004 und 2016 überzeugten mit einer Mischung aus Romantik, Humor und alltäglichen Herausforderungen, die die Zuschauer ins Herz schlossen. Renée selbst äußerte sich bereits mehrfach begeistert über die Rückkehr zur Figur, die sie in Zukunft vermissen werde und verabschiedete sich emotional von Bridget Jones, da es sich um den letzten Teil handeln soll. "Bridget ist ein Teil von mir", sagte sie einmal in einem Interview und deutete damit an, wie viel Spaß ihr diese Rolle immer wieder bereitete.

Getty Images Hugh Grant und Renée Zellweger, Januar 2025

ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones

