Fußball statt Oscars: Renée Zellweger genießt Familienzeit

Auch wenn mit ihrem neuen Bridget Jones-Streifen aktuell wieder ein echter Kinohit über die Leinwände flimmert, verzichtete Renée Zellweger (55) darauf, in diesem Jahr die Oscars zu besuchen. Statt in Los Angeles auf dem roten Teppich wurde die Schauspielerin auf dem Fußballplatz abgelichtet. Dort feuerte sie ihren Freund Ant Anstead (45) an und kickte mit dessen Sohn Hudson selbst ein paar Bälle.

Dass Renée inzwischen das Familienleben der glamourösen Hollywood-Welt vorzieht, wird ihre Fans wohl kaum überraschen. Seit drei Jahren ist sie superglücklich an der Seite des TV-Stars und geht auch in ihrer Rolle als Stiefmutter voll und ganz auf. Es ist auch kein Geheimnis, dass ihr Partner mit Renée gerne den nächsten Schritt gehen würde. Für eine Hochzeit ist die 55-Jährige aktuell aber wohl noch nicht bereit. Grund dafür sei nicht etwa, dass sie Ant nicht genug liebt. "Sie liebt die Beziehung so, wie sie ist. Sie hat so viele Paare gesehen, die glücklich waren, nur um sich dann kurz nach ihrer Heirat zu trennen. Warum sollte sie es riskieren?", erklärte ein Insider gegenüber der Daily Mail.

In ihrer jetzigen Beziehung scheint Renée vollkommen angekommen zu sein. Bevor die Blondine ihren Mr. Right traf, erlebte sie in ihrem Liebesleben jedoch einige Höhen und Tiefen. Im Jahr 2005 war sie für wenige Monate mit dem Countrysänger Kenny Chesney (56) verheiratet. Nach nur vier Monaten wurde die Ehe annulliert. Es folgte eine Verlobung mit Jim Carrey (63) und mehrere Romanzen mit Hollywood-Bekanntheiten, unter anderem mit Jack White (49) und Bradley Cooper (50).

MEGA Renée Zellweger, Ant Anstead und sein Sohn Hudson auf dem Fußballplatz

Getty Images Renée Zellweger bei der "Bridget Jones: Mad About the Boy"-Premiere in New York City

