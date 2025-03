Renée Zellweger wünscht sich fünften "Bridget Jones"-Teil

Renée Zellweger (55) hat sich als großer Fan ihrer eigenen Kult-Rolle Bridget Jones geoutet und hofft auf eine Fortsetzung der Filmreihe. Im Gespräch mit der BBC verriet die Schauspielerin, dass sie das Ende des vierten Teils "Bridget Jones – Verrückt nach ihm" noch nicht akzeptieren könne. "Lasst mich noch etwas länger in Verleumdung leben", erklärte sie augenzwinkernd. Der jüngste Film, der aktuell in den deutschen Kinos läuft, hat bereits beeindruckende Zuschauerzahlen erzielt und über 42 Millionen Euro allein in Großbritannien eingespielt.

Die Zukunft der Filmreihe bleibt jedoch vorerst ungewiss. Auch Autorin Helen Fielding (67) äußerte sich zurückhaltend. "Sag niemals nie", erklärte sie lediglich, ohne konkrete Pläne preiszugeben. Während "Bridget Jones 4" in einigen Regionen, wie den USA, direkt via Streaming-Plattformen startete, lockte er in anderen Ländern viele Fans ins Kino. Neben diesen finanziellen Erfolgen lassen die Produzenten aber nach wie vor offen, ob sie die Geschichte noch einmal aufgreifen werden. Dramatisch genug war der vierte Teil allemal: Darin muss Bridget den Tod ihres Mannes verarbeiten und sich mutig auf eine neue Beziehung einlassen.

Renée gehört seit ihrem Debüt als chaotische TV-Produzentin im Jahr 2001 untrennbar zu der Rolle – für die sie außerdem gleich mehrfach für Filmpreise nominiert wurde. Lange Zeit hielt sich die Schauspielerin aus der Öffentlichkeit zurück, kehrte jedoch 2019 mit ihrer Oscar-prämierten Darstellung der Judy Garland (✝47) ins Rampenlicht zurück. Die Schauspielerin hat einmal scherzhaft gesagt, dass sie in manchen Momenten durchaus Parallelen zwischen sich und Bridget Jones erkenne. Fans der ikonischen Figur und ihrer Darstellerin können also nur hoffen, dass sie noch einmal in Jones’ verrückte Welt eintaucht – und vielleicht in Teil fünf wieder für Begeisterung in den Kinosälen sorgt.

Renée Zellweger in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"

Getty Images Renée Zellweger, Januar 2025

